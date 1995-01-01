«Аталанта»: «Нам тоже предлагали Влашича, но мы не заинтересованы в нем»

Вся Италия, после приобретения Фиорентиной Кокорина, теперь не доверяет российским командам в покупке их игроков. Обожглись
на молоке свиньи, теперь дуют на воду.
Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори сообщил, что клубу предлагали купить полузащитника ЦСКА Николу Влашича.
«Нам тоже предлагали Влашича. Но «Аталанта» не заинтересована в нем», – сказал Сартори.
- В новом сезоне Влашич провел за ЦСКА 3 матча и сделал 1 ассист.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 30 миллионов евро.
Агент Влашича: «Я предлагал Николу всем ведущим итальянским клубам»