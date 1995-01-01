«Аталанта»: «Нам тоже предлагали Влашича, но мы не заинтересованы в нем»

Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори сообщил, что клубу предлагали купить полузащитника ЦСКА Николу Влашича.

«Нам тоже предлагали Влашича. Но «Аталанта» не заинтересована в нем», – сказал Сартори.

В новом сезоне Влашич провел за ЦСКА 3 матча и сделал 1 ассист.

Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

Рыночная стоимость игрока – 30 миллионов евро.

Агент Влашича: «Я предлагал Николу всем ведущим итальянским клубам»