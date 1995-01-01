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    «Аталанта»: «Нам тоже предлагали Влашича, но мы не заинтересованы в нем»

    Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори сообщил, что клубу предлагали купить полузащитника ЦСКА Николу Влашича.

    «Нам тоже предлагали Влашича. Но «Аталанта» не заинтересована в нем», – сказал Сартори.

    • В новом сезоне Влашич провел за ЦСКА 3 матча и сделал 1 ассист.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 30 миллионов евро.

    Агент Влашича: «Я предлагал Николу всем ведущим итальянским клубам»

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    Источник: Eurostavka

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    Сегодня, 20:08
    Комментарии1
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      Рейтинг: +20119

      vladimir-7 6 минут назад

      Вся Италия, после приобретения Фиорентиной Кокорина, теперь не доверяет российским командам в покупке их игроков. Обожглись
      на молоке свиньи, теперь дуют на воду.

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