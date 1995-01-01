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    Прохин, Умяров и Иосифов – в заявке молодежной сборной России на матчи с Испанией и Мальтой

    Стал известен состав молодежной сборной России на сентябрьские игры отборочного цикла Евро-2023.

    • Всего в заявку вошли 24 футболиста.
    • Команда 3 сентября сыграет с Испанией, а 7 сентября – с Мальтой.

    Вратари: Максим Бориско («Балтика»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Иван Будачев («Динамо»);

    Защитники: Никита Кармаев («Кубань»), Александр Кутицкий («Динамо»), Руслан Литвинов («Спартак»), Кирилл Кравцов («Зенит»), Данила Прохин («Сочи»), Кирилл Большаков («Олимп-Д»), Даниил Хлусевич, Данил Степанов (оба – «Арсенал»), Кирилл Боженов («Химки»), Александр Сильянов («Локомотив»);

    Полузащитники: Константин Марадишвили (ЦСКА), Александр Черников («Краснодар»), Данил Пруцев («Крылья Советов»), Наиль Умяров, Михаил Игнатов (оба – «Спартак»), Владислав Карапузов («Ахмат»), Никита Иосифов («Вильярреал»), Эдгар Севикян («Леванте»);

    Нападающие: Тимур Сулейманов («Нижний Новгород»), Гамид Агаларов («Уфа»), Кирилл Климов («Кубань»).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РФС

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      NewLife 1 час назад

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