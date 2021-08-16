Захарян – о вызове в сборную: «Буду доказывать, что мне доверяют не зря»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян отреагировал на приглашение в сборную России для подготовки к сентябрьским матчам отбора ЧМ-2022.

«Конечно, был счастлив узнать, что попал в число тех, кого вызвал новый тренерский штаб сборной России.

Тем более что в прошлый раз у меня полноценно не получилось прочувствовать атмосферу национальной команды. Буду стараться, работать и доказывать, что мне доверяют не зря.

О вызове узнал, когда мне прислали сообщение из клуба. Конечно, надеялся снова оказаться в главной сборной, но старался об этом не думать, а концентрироваться на своей игре и результатах команды.

Ничего не загадывал. Стремился выкладываться полностью в матчах за «Динамо». Сейчас впереди ещe две игры в чемпионате, и я сосредоточен на них. О сборной подумаю позже. На данный момент мысли об игре в Екатеринбурге», – сказал Захарян.