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  • Захарян – о вызове в сборную: «Буду доказывать, что мне доверяют не зря»

Захарян – о вызове в сборную: «Буду доказывать, что мне доверяют не зря»

16 августа 2021, 23:58

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян отреагировал на приглашение в сборную России для подготовки к сентябрьским матчам отбора ЧМ-2022.

«Конечно, был счастлив узнать, что попал в число тех, кого вызвал новый тренерский штаб сборной России.

Тем более что в прошлый раз у меня полноценно не получилось прочувствовать атмосферу национальной команды. Буду стараться, работать и доказывать, что мне доверяют не зря.

О вызове узнал, когда мне прислали сообщение из клуба. Конечно, надеялся снова оказаться в главной сборной, но старался об этом не думать, а концентрироваться на своей игре и результатах команды.

Ничего не загадывал. Стремился выкладываться полностью в матчах за «Динамо». Сейчас впереди ещe две игры в чемпионате, и я сосредоточен на них. О сборной подумаю позже. На данный момент мысли об игре в Екатеринбурге», – сказал Захарян.

  • Захарян вызывался в сборную России перед Евро-2020, но не поехал на турнир из-за ангины.
  • Хавбек «Динамо» еще не дебютировал за национальную команду.
  • В новом сезоне он провел 4 матча и забил 1 гол.

Источник: Официальный сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Динамо Захарян Арсен
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