Принадлежащий «Динамо» Школик забил «потрясающий» гол «Балтике»

Все,в реал..
Обычный гол.
Полузащитник «Ротора» Игорь Школик принес команде ничью в матче шестого тура ФНЛ против «Балтики» (1:1). Он точно пробил из пределов штрафной.
«Встречаем это замечательное летнее утро с потрясающим голом полузащитника Игоря Школика в матче с «Балтикой», – написала ФНЛ.
- Школик принадлежит «Динамо».
- На его счету 7 матчей в РПЛ.
- «Ротор» Дмитрия Хохлова после 6 туров ФНЛ имеет 1 победу.
Встречаем это замечательное летнее утро с потрясающим голом полузащитника @RotorOfficial Игоря Школика в матче с «Балтикой».Игорь пришел в «Ротор» в июне на правах аренды из московского «Динамо». За бело-голубых провел матчей в Тинькофф Премьер-Лиге.#ФНЛ #ЛучшаяЛигаМира pic.twitter.com/FiIQacBtP1— ФНЛ (@FNLeague) August 15, 2021