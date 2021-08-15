Принадлежащий «Динамо» Школик забил «потрясающий» гол «Балтике»

Полузащитник «Ротора» Игорь Школик принес команде ничью в матче шестого тура ФНЛ против «Балтики» (1:1). Он точно пробил из пределов штрафной.

«Встречаем это замечательное летнее утро с потрясающим голом полузащитника Игоря Школика в матче с «Балтикой», – написала ФНЛ.

Школик принадлежит «Динамо».

На его счету 7 матчей в РПЛ.

«Ротор» Дмитрия Хохлова после 6 туров ФНЛ имеет 1 победу.