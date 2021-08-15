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    Принадлежащий «Динамо» Школик забил «потрясающий» гол «Балтике»

    Полузащитник «Ротора» Игорь Школик принес команде ничью в матче шестого тура ФНЛ против «Балтики» (1:1). Он точно пробил из пределов штрафной.

    «Встречаем это замечательное летнее утро с потрясающим голом полузащитника Игоря Школика в матче с «Балтикой», – написала ФНЛ.

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    Источник: твиттер ФНЛ

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    Сегодня, 08:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +18

      3meeeD 1 час назад

      Все,в реал..
      Обычный гол.

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