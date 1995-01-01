АПЛ. «Ливерпуль» стартовал с гостевого разгрома новичка «Норвича», Салах поучаствовал в трех голах

Ждем в этом сезоне настоящей, равной борьбы за золото между Сити, Ливерпулем и Челси.
В первом туре сезона АПЛ «Ливерпуль» крупно победил «Норвич» – триумфатора прошлого сезона Чемпионшипа. Во всех голах поучаствовал форвард Мохамед Салах.
Всего египтянин поучаствовал в 24 голах в 24 матчах, когда выходил в стартовом составе ливерпульцев в игре АПЛ против выходца из Чемпионшипа.
Салах забил в первом туре АПЛ пятый раз подряд. Это рекорд.
Англия. АПЛ. 1-й тур
Норвич – Ливерпуль – 0:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Жота, 26; 0:2 – Фирмино, 65; 0:3 – Салах, 74.