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    АПЛ. «Ливерпуль» стартовал с гостевого разгрома новичка «Норвича», Салах поучаствовал в трех голах

    В первом туре сезона АПЛ «Ливерпуль» крупно победил «Норвич» – триумфатора прошлого сезона Чемпионшипа. Во всех голах поучаствовал форвард Мохамед Салах.

    Всего египтянин поучаствовал в 24 голах в 24 матчах, когда выходил в стартовом составе ливерпульцев в игре АПЛ против выходца из Чемпионшипа.

    Салах забил в первом туре АПЛ пятый раз подряд. Это рекорд.

    Англия. АПЛ. 1-й тур

    Норвич – Ливерпуль – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Жота, 26; 0:2 – Фирмино, 65; 0:3 – Салах, 74.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:25
    Комментарии5
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      Рейтинг: +9260

      Вомбат 44 минуты назад

      Ждем в этом сезоне настоящей, равной борьбы за золото между Сити, Ливерпулем и Челси.

      0
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      Рейтинг: +1284

      Maxi_7 1 час назад

      Приятно видеть Ливерпуль вновь с обороной, теперь ждем хорошие игры на "живом" Энфилде!

      1
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      Рейтинг: +1305

      21082014 1 час назад

      Норвичу не удалось создать толком почти ничего серьезного у ворот Алисова,потому и отыграли на ноль.с почином!

      1
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      Рейтинг: +670

      Alex Y 1 час назад

      Все лидеры громят, кроме Арсенала

      0
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      Рейтинг: +2494

      ySS 1 час назад

      Надеюсь этот сезон будет не таким провальным, как прошлый.
      С победой!

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