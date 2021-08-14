Малком и Клаудиньо отправились с «Зенитом» на игру с «Локомотивом». Они присоединились к команде на этой неделе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча четвертого тура РПЛ против «Локомотива» может рассчитывать на Малкома и Клаудиньо. Они вместе с командой отправились в Москву.

При этом оба футболиста только на этой неделе присоединились к «Зениту» после участия в Олимпийских играх.

Клаудиньо куплен за 12 миллионов евро.

Он будет играть в «Зените» под 11-м номером.

Малком играет в России уже 2 года.