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    Агент Головина: «Саша получил лося. Думаю, к «Шахтеру» будет готов»

    Олег Артемов, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал травму своего клиента.

    «Не сказал бы, что что-то серьезное, получил лося. Думаю, к «Шахтеру» Саша будет готов. Кто, если не он?» – сказал агент.

    • Россиянин травмировался во время игры 2-го тура Лиги 1 против «Лорьяна» (0:1).
    • По информации «СЭ», у хавбека возникли проблемы с мышцей правого бедра.
    • «Монако» примет «Шахтер» 17 августа.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:56
    Комментарии16
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      Рейтинг: +707

      SuperNils 43 минуты назад

      Лось - это когда пробивают кулаком в лоб через ладони. У нас ещё в армии в ходу был "цыганский лось" - его пробивали сапогом человеку, стоящему на коленях. Причём тут вообще травма ноги?

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      Рейтинг: +1156

      vmonomah17 > SuperNils 22 минуты назад

      И часто тебе пробивали?

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      Рейтинг: +655

      Alex Y 1 час назад

      Ну и хорошо, что не серьезная травма)

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      Рейтинг: +8298

      Cleaner 1 час назад

      Лося - это пинчища? Кто то мне поможет разобраться в этом сленге?

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      Рейтинг: +1760

      spam2009 > Cleaner 1 час назад

      в армию сходи - поймешь))

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      Рейтинг: +8298

      Cleaner > spam2009 1 час назад

      Я в Советской отслужил. А то, что Вы сейчас армией назвали - это ясельки. И ведь дембелями себя современные воины считают после годика санатория...)

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      Рейтинг: +375

      Усы Газаева > Cleaner 1 час назад

      Можно подумать призывникам дают выбор как и сколько служить . У вас своё время, у нас своё .

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      Рейтинг: +11472

      ilichkadr > spam2009 58 минут назад

      В армии выражение "пробить лосЯ" элемент "дедовщины". Видимо аген слышал звон, но не знает где он. Лосем там и непахнет. Судя по видео, Саня потянул мышцу правого бедра.

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      Рейтинг: +11472

      ilichkadr > Cleaner 55 минут назад

      Дембелей сейчас нет по определению. Как-то спросил современного "дембеля" про дембельский альбом. Надо было видеть его выражение лица.

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      Рейтинг: +8298

      Cleaner > Усы Газаева 53 минуты назад

      Ну так и понтовать не нужно...

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      Рейтинг: +1001

      sерж > Cleaner 51 минуту назад

      если ты служил в советской армии, то должен знать что такое пробить лося.Или вы в санатории служили и не знаете,что такое дедовщина

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      Рейтинг: +8298

      Cleaner > sерж 45 минут назад

      Может в стройбате и были лещи, не могу за те войска ответить. Я два с лишним года прослужил в Погранвойсках. На линейной заставе. Все с оружием. Попробуй там дать леща...

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      Рейтинг: +1001

      sерж > Cleaner 35 минут назад

      факт в том,что вся неуставщина пришла из ссср,25 лет назад наверное был пик дедовщины

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      Рейтинг: +1760

      spam2009 > Cleaner 32 минуты назад

      да я так-то тоже не годик служил, хоть и в Российской.

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      Рейтинг: +8298

      Cleaner > sерж 22 минуты назад

      Наверное. Что было 25 лет назад тоже не скажу, потому как срочную служил еще раньше. Посчитал сейчас, почти 40 лет с тех пор прошло...
      Однако о футболе. Так что имел в виду агент Головина, когда написал, что Головин "получил лося"?

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      Рейтинг: +1001

      sерж > Cleaner 19 минут назад

      отделался легким испугом, Головин

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