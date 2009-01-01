Агент Головина: «Саша получил лося. Думаю, к «Шахтеру» будет готов»

Лось - это когда пробивают кулаком в лоб через ладони. У нас ещё в армии в ходу был "цыганский лось" - его пробивали сапогом человеку, стоящему на коленях. Причём тут вообще травма ноги?
Олег Артемов, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал травму своего клиента.
«Не сказал бы, что что-то серьезное, получил лося. Думаю, к «Шахтеру» Саша будет готов. Кто, если не он?» – сказал агент.
- Россиянин травмировался во время игры 2-го тура Лиги 1 против «Лорьяна» (0:1).
- По информации «СЭ», у хавбека возникли проблемы с мышцей правого бедра.
- «Монако» примет «Шахтер» 17 августа.