Агент Головина: «Саша получил лося. Думаю, к «Шахтеру» будет готов»

Олег Артемов, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал травму своего клиента.

«Не сказал бы, что что-то серьезное, получил лося. Думаю, к «Шахтеру» Саша будет готов. Кто, если не он?» – сказал агент.