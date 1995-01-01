Впервые за 45 лет «Арсенал» проиграл в стартовом туре новичку чемпионата

Арсенал продолжает последовательное падение... Какая это была команда! Всегда билась за первые места, и всегда при этом занимала 3-4 - что считалось неудачей, но давало место в ЛЧ. Как интересно было смотреть матчи Арсенала: не рациональные, а всегда атакующие, комбинационные. Все кончается...
В матче-открытии нового сезона АПЛ «Арсенал» в гостях уступил «Брентфорду» со счетом 0:2.
Лондонцы проиграли новичку чемпионата в стартовом туре впервые с сезона-1976/77.
45 лет назад «Арсенал» потерпел поражение от «Бристоль Сити» в первом туре лиги.
- «Брентфорд» вернулся в высший дивизион спустя 74 года.
- В АПЛ команда участвует впервые.
- «Арсенал» в прошлом сезоне финишировал на 8-м месте в лиге.