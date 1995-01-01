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    Впервые за 45 лет «Арсенал» проиграл в стартовом туре новичку чемпионата

    В матче-открытии нового сезона АПЛ «Арсенал» в гостях уступил «Брентфорду» со счетом 0:2.

    Лондонцы проиграли новичку чемпионата в стартовом туре впервые с сезона-1976/77.

    45 лет назад «Арсенал» потерпел поражение от «Бристоль Сити» в первом туре лиги.

    • «Брентфорд» вернулся в высший дивизион спустя 74 года.
    • В АПЛ команда участвует впервые.
    • «Арсенал» в прошлом сезоне финишировал на 8-м месте в лиге.

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    Источник: Opta

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9016

      житель СПб 41 минуту назад

      Арсенал продолжает последовательное падение... Какая это была команда! Всегда билась за первые места, и всегда при этом занимала 3-4 - что считалось неудачей, но давало место в ЛЧ. Как интересно было смотреть матчи Арсенала: не рациональные, а всегда атакующие, комбинационные. Все кончается...

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