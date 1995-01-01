Впервые за 45 лет «Арсенал» проиграл в стартовом туре новичку чемпионата

В матче-открытии нового сезона АПЛ «Арсенал» в гостях уступил «Брентфорду» со счетом 0:2.

Лондонцы проиграли новичку чемпионата в стартовом туре впервые с сезона-1976/77.

45 лет назад «Арсенал» потерпел поражение от «Бристоль Сити» в первом туре лиги.