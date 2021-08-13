УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока ЛЧ по позициям

УЕФА составил списки номинантов на индивидуальные награды по итогам Лиги чемпионов сезона-2020/21.
Вратари: Тибо Куртуа («Реал»), Эдуар Менди («Челси»), Эдерсон («Манчестер Сити»);
Защитники: Сезар Аспиликуэта («Челси»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Антонио Рюдигер («Челси»);
Полузащитники: Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Жоржиньо («Челси»), Н'Голо Канте («Челси»);
Нападающие: Роберт Левандовски («Бавария»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Д).
Источник: Официальный сайт УЕФА