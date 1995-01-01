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    «Рубин» временно отзаявил Деспотовича, чтобы зарегистрировать другого легионера

    Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский назвал причину исключения из заявки команды форварда Джордже Деспотовича.

    «Мы отзаявили Деспотовича временно из-за травмы, чтобы заявить Сайто или Тальби.

    Это временная ситуация. Он вернется в заявку, когда восстановится от травмы», – сказал Яровинский.

    • Деспотович выступает за «Рубин» с июля 2020 года.
    • В его активе 15 голов и 6 ассистов в 30 матчах.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:57
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4053

      AtticusFinch 17 минут назад

      Ахахааха -временно?что значит временно?в команде места нет?)) уже наверно договорились спихнуть его за 3 копейки)) и людей пытаются наколоть))

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      Рейтинг: +6397

      Fusballer 1 час назад

      Ээээ... А как обратно заявить, если место занято будет?

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      Рейтинг: +342

      Октавиус > Fusballer 56 минут назад

      наверное, рассчитывают продать японца за 2-3 недели, пока этот любитель мамок будет восстанавливаться

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      Рейтинг: +8887

      knikos 1 час назад

      Сочи ! Не упустите момент ! Вам нужен Такой нап !

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