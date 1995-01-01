«Рубин» временно отзаявил Деспотовича, чтобы зарегистрировать другого легионера

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский назвал причину исключения из заявки команды форварда Джордже Деспотовича.

«Мы отзаявили Деспотовича временно из-за травмы, чтобы заявить Сайто или Тальби.

Это временная ситуация. Он вернется в заявку, когда восстановится от травмы», – сказал Яровинский.