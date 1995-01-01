«Рубин» временно отзаявил Деспотовича, чтобы зарегистрировать другого легионера

Ахахааха -временно?что значит временно?в команде места нет?)) уже наверно договорились спихнуть его за 3 копейки)) и людей пытаются наколоть))
Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский назвал причину исключения из заявки команды форварда Джордже Деспотовича.
«Мы отзаявили Деспотовича временно из-за травмы, чтобы заявить Сайто или Тальби.
Это временная ситуация. Он вернется в заявку, когда восстановится от травмы», – сказал Яровинский.
- Деспотович выступает за «Рубин» с июля 2020 года.
- В его активе 15 голов и 6 ассистов в 30 матчах.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.