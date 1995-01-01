«Рубин» убрал из заявки Деспотовича

реально сильный нападающий. в игре с поляками его не хватало. замены ему в составе нет. нужен еще игрок середины поля -координатор. мелкие корейцо-японцы слабоваты точнее они на месте но нужен туда габаритный игрок еще с хорошим пасом. набоа там справлялся лучше гораздо
«Рубин» отзаявил нападающего Джордже Деспотович. Соответствующая отметка появилась на официальном сайте РПЛ.
Сейчас серб восстанавливается после травмы, полученной на прошлых выходных.
В четверг футболист подвергся критике за комментарий в соцсетях после вылета казанцев из Лиги конфекренций.
- Деспотович выступает за «Рубин» с июля 2020 года.
- В его активе 15 голов и 6 ассистов в 30 матчах.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.