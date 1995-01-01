«Рубин» убрал из заявки Деспотовича

«Рубин» отзаявил нападающего Джордже Деспотович. Соответствующая отметка появилась на официальном сайте РПЛ.

Сейчас серб восстанавливается после травмы, полученной на прошлых выходных.

В четверг футболист подвергся критике за комментарий в соцсетях после вылета казанцев из Лиги конфекренций.