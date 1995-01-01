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    «Рубин» убрал из заявки Деспотовича

    «Рубин» отзаявил нападающего Джордже Деспотович. Соответствующая отметка появилась на официальном сайте РПЛ.

    Сейчас серб восстанавливается после травмы, полученной на прошлых выходных.

    В четверг футболист подвергся критике за комментарий в соцсетях после вылета казанцев из Лиги конфекренций.

    • Деспотович выступает за «Рубин» с июля 2020 года.
    • В его активе 15 голов и 6 ассистов в 30 матчах.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 13:24
    Комментарии12
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      Рейтинг: +91

      Vitaga 1 час назад

      реально сильный нападающий. в игре с поляками его не хватало. замены ему в составе нет. нужен еще игрок середины поля -координатор. мелкие корейцо-японцы слабоваты точнее они на месте но нужен туда габаритный игрок еще с хорошим пасом. набоа там справлялся лучше гораздо

      0
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      Рейтинг: +1751

      spam2009 1 час назад

      По ходу серб не знал, что в России клубами принято сливать еврокубки, что бы попытаться преуспеть в нашей лиге приколов. Расстроился чувак, у него пукан пригорел, вот и ляпнул с дуру.

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      Рейтинг: +13888

      Garrincha58 1 час назад

      странное решение если он должен восстановиться через две три недели то какой смысл от заявлять сказали бы сразу за длинный язык и это правильно, а лучше просто оштрафовать и пусть поиграет за Рубин-2, если есть такая команда

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      Рейтинг: +6397

      Fusballer > Garrincha58 1 час назад

      За Нефтехимик))

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      Рейтинг: +6397

      Fusballer 1 час назад

      Гнать ссаными тряпками подобных дегенератов. К сожалению, в РПЛ много подобных "звёзд" едет, тупо за большими деньгами, а не за игрой.

      0
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      Рейтинг: +23

      заткнитемнерот 1 час назад

      Объясните этому долбоигроку, что у нас в стране говорить неуважительно о родителях неприемлемо.

      6
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      Рейтинг: +595

      Spinorr 1 час назад

      Да все понятно, хотят проверить других легионеров, пока окно не закрыто. Думаю, в конце августа опять заявят.

      0
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      Рейтинг: +3630

      Semenycch 1 час назад

      После его хамства, туда ему и дорога.

      3
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      Рейтинг: +4983

      filosof sparty 1 час назад

      Абсолютно правильное решение!

      6
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      Рейтинг: +1209

      R_a_i_n 1 час назад

      Не уж-то на трансфер?

      0
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      Рейтинг: +1183

      Хейтер Аларм > R_a_i_n 1 час назад

      В Барсу или в Реал, 100проц

      4
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      Рейтинг: +8255

      Cleaner > Хейтер Аларм 1 час назад

      В ПСЖ. К Месси! Он его правилам хорошего тона научит!

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