Гайч и Фукс вернулись к тренировкам с ЦСКА

Всем боятся, вдруг выдадут...
Футболисты ЦСКА Адольфо Гайч и Бруно Фукс вернулись в расположение столичного клуба после выступления на Олимпиаде.
Сегодня оба игрока приступили к тренировкам с ЦСКА.
- Фукс, ставший победителем Олимпиады в составе сборной Бразилии, ни разу не сыграл на турнире.
- Гайч провел три игры в составе сборной Аргентины.
Наши олимпийцы @adolfogaich9 и @bruno_fuchs99 приступили к работе с командой в Ватутинках! pic.twitter.com/wIHZvOSXkp— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 12, 2021