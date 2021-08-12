Гайч и Фукс вернулись к тренировкам с ЦСКА

Футболисты ЦСКА Адольфо Гайч и Бруно Фукс вернулись в расположение столичного клуба после выступления на Олимпиаде.

Сегодня оба игрока приступили к тренировкам с ЦСКА.

Фукс, ставший победителем Олимпиады в составе сборной Бразилии, ни разу не сыграл на турнире.

Гайч провел три игры в составе сборной Аргентины.