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    Гайч и Фукс вернулись к тренировкам с ЦСКА

    Футболисты ЦСКА Адольфо Гайч и Бруно Фукс вернулись в расположение столичного клуба после выступления на Олимпиаде.

    Сегодня оба игрока приступили к тренировкам с ЦСКА.

    • Фукс, ставший победителем Олимпиады в составе сборной Бразилии, ни разу не сыграл на турнире.
    • Гайч провел три игры в составе сборной Аргентины.

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    Источник: твиттер ЦСКА

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    Сегодня, 16:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +50332

      portero 1 час назад

      Всем боятся, вдруг выдадут...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19990

      vladimir-7 1 час назад

      Березуцкому надо проверить в деле и Гайча, и Фукса.

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