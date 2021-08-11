Большинство аудитории официального твиттера УЕФА считает, что Суперкубок УЕФА возьмет «Челси»

Официальный аккаунт Лиги Европы УЕФА провел опрос: кто станет обладателем Суперкубка УЕФА? Аудитория отдает предпочтение «Челси» – более 70 процентов посетителей отдали голоса англичанам.
В «Вильярреал» Унаи Эмери верит менее 30 процентов аудитории.
- Игра начнется в 22:00 по Москве. На матче будет работать российская бригада арбитров во главе с москвичом Сергеем Карасевым.
- Команды между собой ни разу не играли.
- «Челси» 3 своих последних матча за Суперкубок УЕФА проиграл.
Источник: твиттер Лиги Европы