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    «Сочи» готов купить Мелкадзе

    Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе может сменить команду до закрытия летнего трансферного окна.

    По информации «РБ-Спорт», приобрести 24-летнего футболиста хочет «Сочи», который готов заключить с ним контракт на три года.

    Московский клуб согласен продать форварда, однако сам игрок еще не принял решение о своем будущем.

    • Сезон-2020/21 Мелкадзе провел в аренде в «Ахмате».
    • В стартовавшем сезоне он только раз появился на поле.
    • Рыночная стоимость воспитанника «Спартака» – 1,2 миллиона евро.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 15:35
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +16312

      derrik2000 31 минуту назад

      А Мирзова, чё, слабО???
      ))))))))))))

      0
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      ...
      Рейтинг: +2967

      Kollljan > derrik2000 9 минут назад

      Мирзов и у вас не плохо смотрится. Гы-гы-гы.

      0
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      Рейтинг: +188

      Solist345345 1 час назад

      Надо уходить. Как минимум для Мелкадзе это будет плюс.

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      ...
      Рейтинг: +16312

      derrik2000 > Solist345345 24 минуты назад

      Мелкадзе у Виттории как-то стал проявлять себя новыми, ранее мне лично неведомыми гранями.
      И очень неплохо проявлял.
      Другое дело, что в основе Спартака ему не место: по стилю не подходит.
      Но смотрелся явно лучше, чем фуфлогон Мирзов.
      Вот кого не отругают за ЗАПОРОТЫХ 20 стопроцентных МОМЕНТИЩ где-нибудь в Химках!
      А чё? Химки - команда небогатая. Такие всегда придутся ко двору.
      Тем более, что Мирзов в Химках уже в аренде был.
      Хотя...
      А ВДРУГ его в Ростове Сёмин захочет увидеть???
      )))))

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