«Сочи» готов купить Мелкадзе

Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе может сменить команду до закрытия летнего трансферного окна.
По информации «РБ-Спорт», приобрести 24-летнего футболиста хочет «Сочи», который готов заключить с ним контракт на три года.
Московский клуб согласен продать форварда, однако сам игрок еще не принял решение о своем будущем.
- Сезон-2020/21 Мелкадзе провел в аренде в «Ахмате».
- В стартовавшем сезоне он только раз появился на поле.
- Рыночная стоимость воспитанника «Спартака» – 1,2 миллиона евро.
Источник: «РБ-Спорт»