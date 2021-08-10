«Сочи» готов купить Мелкадзе

Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе может сменить команду до закрытия летнего трансферного окна.

По информации «РБ-Спорт», приобрести 24-летнего футболиста хочет «Сочи», который готов заключить с ним контракт на три года.

Московский клуб согласен продать форварда, однако сам игрок еще не принял решение о своем будущем.