Metaratings: Деспотович пропустит до четырех недель из-за травмы

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович выбыл из строя из-за повреждения правой ноги.

Футболист травмировался во время матча третьего тура РПЛ против «Ахмата» (2:1) и был заменен еще в первом тайме.

По информации Metaratings, сроки восстановления серба составят три-четыре недели.