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    Metaratings: Деспотович пропустит до четырех недель из-за травмы

    Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович выбыл из строя из-за повреждения правой ноги.

    Футболист травмировался во время матча третьего тура РПЛ против «Ахмата» (2:1) и был заменен еще в первом тайме.

    По информации Metaratings, сроки восстановления серба составят три-четыре недели.

    • В новом сезоне Деспотович забил 1 гол и сделал 1 ассист в 4 играх.
    • «Рубин» выиграл все 3 матча в РПЛ и входит в тройку лидеров чемпионата.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 08:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6555

      Рубинище 26 минут назад

      Потеря потерь. И ведь заменить, как оказалось некем-надеюсь напа толкового уже ищут. здоровья Деспоту. месяц не будет его потом форму наберт пока-писец. На Игнатьева , после вчерашнего матча, надежд почти нет. старается конечно, как может, но не хватает мастерства.

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      Рейтинг: +403

      tilham 1 час назад

      его будет не хватать команде, желаем скорейшего выздоровления

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