Metaratings: Деспотович пропустит до четырех недель из-за травмы

Потеря потерь. И ведь заменить, как оказалось некем-надеюсь напа толкового уже ищут. здоровья Деспоту. месяц не будет его потом форму наберт пока-писец. На Игнатьева , после вчерашнего матча, надежд почти нет. старается конечно, как может, но не хватает мастерства.
Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович выбыл из строя из-за повреждения правой ноги.
Футболист травмировался во время матча третьего тура РПЛ против «Ахмата» (2:1) и был заменен еще в первом тайме.
По информации Metaratings, сроки восстановления серба составят три-четыре недели.
- В новом сезоне Деспотович забил 1 гол и сделал 1 ассист в 4 играх.
- «Рубин» выиграл все 3 матча в РПЛ и входит в тройку лидеров чемпионата.