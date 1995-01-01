Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    2 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    3 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!

    Кейн вернулся в расположение «Тоттенхэма»

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн прибыл в расположение клуба.

    В ближайшее время он будет тренироваться индивидуально.

    Ранее сообщалось, что футболист не вернется в расположение клуба, пока ему не гарантируют трансфер в «Манчестер Сити» этим летом.

    • В прошлом сезоне Кейн забил 33 гола и сделал 17 ассистов в 49 матчах.
    • Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до июня 2024 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:39
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3464

      Алехсбургер. 1 час назад

      ..из серии "лень писать")

      "Гарри, привет, как дела, приятель
      Надеюсь, что ты там ещё не спятил
      Низкий поклон тебе от всей нашей братии
      С этих глухих болот
      Нас окружают сплошные маглы
      И рожи у них такие злые и наглые
      А ты как всегда торчишь в своей Англии
      На остальное задвинув болт"(С)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88202
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67112
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru