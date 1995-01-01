Кейн вернулся в расположение «Тоттенхэма»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн прибыл в расположение клуба.

В ближайшее время он будет тренироваться индивидуально.

Ранее сообщалось, что футболист не вернется в расположение клуба, пока ему не гарантируют трансфер в «Манчестер Сити» этим летом.