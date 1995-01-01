Кейн вернулся в расположение «Тоттенхэма»

..из серии "лень писать")
"Гарри, привет, как дела, приятель
Надеюсь, что ты там ещё не спятил
Низкий поклон тебе от всей нашей братии
С этих глухих болот
Нас окружают сплошные маглы
И рожи у них такие злые и наглые
А ты как всегда торчишь в своей Англии
На остальное задвинув болт"(С)
Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн прибыл в расположение клуба.
В ближайшее время он будет тренироваться индивидуально.
Ранее сообщалось, что футболист не вернется в расположение клуба, пока ему не гарантируют трансфер в «Манчестер Сити» этим летом.
- В прошлом сезоне Кейн забил 33 гола и сделал 17 ассистов в 49 матчах.
- Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до июня 2024 года.