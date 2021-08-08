«Динамо» сыграет в дерби с ЦСКА в синей форме

«Динамо» определилось с формой на матч третьего тура РПЛ против ЦСКА. Команда Сандро Шварца выступит в синем комплекте.
На момент публикации новости ЦСКА свою форму не обнародовал.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры, которая начнется в 20:00 по Москве.
- «Динамо» в случае победы может возглавить таблицу РПЛ.
- ЦСКА не поднимется выше 4-го места даже в случае 3 очков.
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