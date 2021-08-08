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    «Динамо» сыграет в дерби с ЦСКА в синей форме

    «Динамо» определилось с формой на матч третьего тура РПЛ против ЦСКА. Команда Сандро Шварца выступит в синем комплекте.

    На момент публикации новости ЦСКА свою форму не обнародовал.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры, которая начнется в 20:00 по Москве.
    • «Динамо» в случае победы может возглавить таблицу РПЛ.
    • ЦСКА не поднимется выше 4-го места даже в случае 3 очков.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Динамо»

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