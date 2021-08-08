Агент Джикии Шпинев: «Злые языки врут, что Георгий просит у «Спартака» зарплату 3 миллиона в год»

Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, опроверг информацию, что стороны не могут договориться по зарплате по новому контракту. Игрок не требует 3 миллиона евро в год.

«Наговаривают, что Джикия просит 3 миллиона евро в год, а «Спартак» дает только 2. Врут. Злые языки», – заверил Шпинев.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года.

Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

В прошлом сезоне он провел 28 матчей в РПЛ.

Агент Джикии: «По срокам контракта со «Спартаком» договорились. Обсуждаем зарплату и бонусы»