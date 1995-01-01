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    Агент Джикии Шпинев: «Злые языки врут, что Георгий просит у «Спартака» зарплату 3 миллиона в год»

    Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, опроверг информацию, что стороны не могут договориться по зарплате по новому контракту. Игрок не требует 3 миллиона евро в год.

    «Наговаривают, что Джикия просит 3 миллиона евро в год, а «Спартак» дает только 2. Врут. Злые языки», – заверил Шпинев.

    • Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года.
    • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.
    • В прошлом сезоне он провел 28 матчей в РПЛ.

    Агент Джикии: «По срокам контракта со «Спартаком» договорились. Обсуждаем зарплату и бонусы»

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +294

      Снег 15 минут назад

      Правильно. Он на два-то не играет.

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      Рейтинг: +7897

      САДЫЧОК 35 минут назад

      Зло в нашем футболе , даже не Джикия -а Агенты Шпиневы и т.д.

      0
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      Рейтинг: +8881

      житель СПб 1 час назад

      Ну так и написал бы, что на самом деле! А ты молчишь - значит, мутите.

      0
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      Рейтинг: +1721

      spam2009 2 часа назад

      конечно наговаривают, он клянчит 5

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      Рейтинг: +1806

      acor94 3 часа назад

      Агент: Это вранье, Георгий просит 4!

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