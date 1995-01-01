Агент Джикии Шпинев: «Злые языки врут, что Георгий просит у «Спартака» зарплату 3 миллиона в год»

Правильно. Он на два-то не играет.
Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, опроверг информацию, что стороны не могут договориться по зарплате по новому контракту. Игрок не требует 3 миллиона евро в год.
«Наговаривают, что Джикия просит 3 миллиона евро в год, а «Спартак» дает только 2. Врут. Злые языки», – заверил Шпинев.
- Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.
- В прошлом сезоне он провел 28 матчей в РПЛ.
Агент Джикии: «По срокам контракта со «Спартаком» договорились. Обсуждаем зарплату и бонусы»