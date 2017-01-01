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    Агент Джикии: «По срокам контракта со «Спартаком» договорились. Обсуждаем зарплату и бонусы»

    Вадим Шпинeв, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, рассказал о переговорах по продлению контракта со столичным клубом.

    «Всe в порядке. Надеюсь, что в ближайшее время новый договор между Джикией и «Спартаком» будет подписан. Идeт конструктивное общение между мной и руководством клуба.

    Нужно прояснить некоторые вещи, которые происходят в «Спартаке»: руководством клуба принята и утверждена концепция развития на ближайший годы. В соответствии с ней контракт футболиста должен содержать фиксированную заработную плату и систему бонусов. С помощью этой системы бонусов игроки могут зарабатывать больше за счeт успешных результатов.

    По срокам контракта мы договорились. Сейчас мы как раз обсуждаем фиксированную зарплату и бонусную составляющую. Правда ли, что Джикии предложили меньшую фиксированную зарплату, чем было? Нет, это неправда», – сказал Шпинев.

    Ранее директор по развитию и коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что стороны договорились о сумме контракта и обсуждают распределение долей в фиксированной и бонусной частях соглашения.

    • Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года.
    • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.
    • В прошлом сезоне он провел 28 матчей в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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