«Зенит» согласовал с Клаудиньо пятилетний контракт

Бразильские СМИ вчера уточнили, что переговоры по Клаудинью продолжаются. Они идут уже месяц. Зенит дает 15 млн евро, Брагантино просит 20. За бразильца, не нюхавшего пороху в Европе, Зенит 20 млн скорее всего не даст, так что переход может не состояться. Хотя личный контракт действительно согласован.
«Зенит» продолжает работать над трансфером полузащитника «Брагантино» Клаудиньо.
По информации журналиста Николо Скиры, петербургский клуб уже договорился с футболистом об условиях личного контракта, рассчитанного до 2026 года.
Как и сообщалось ранее, за переход бразильца будет заплачено 15 миллионов евро.