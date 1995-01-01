«Зенит» согласовал с Клаудиньо пятилетний контракт

«Зенит» продолжает работать над трансфером полузащитника «Брагантино» Клаудиньо.

По информации журналиста Николо Скиры, петербургский клуб уже договорился с футболистом об условиях личного контракта, рассчитанного до 2026 года.

Как и сообщалось ранее, за переход бразильца будет заплачено 15 миллионов евро.