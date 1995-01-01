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    «Зенит» согласовал с Клаудиньо пятилетний контракт

    «Зенит» продолжает работать над трансфером полузащитника «Брагантино» Клаудиньо.

    По информации журналиста Николо Скиры, петербургский клуб уже договорился с футболистом об условиях личного контракта, рассчитанного до 2026 года.

    Как и сообщалось ранее, за переход бразильца будет заплачено 15 миллионов евро.

    • В составе «Брагантино» Клаудиньо забил 32 гола и сделал 25 ассистов в 126 матчах.
    • Сегодня хавбек станет олимпийским чемпионом, если сборная Бразилии обыграет Испанию.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Николо Скиры

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    Сегодня, 09:20
    Комментарии10
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      Рейтинг: +9137

      Вомбат 5 минут назад

      Бразильские СМИ вчера уточнили, что переговоры по Клаудинью продолжаются. Они идут уже месяц. Зенит дает 15 млн евро, Брагантино просит 20. За бразильца, не нюхавшего пороху в Европе, Зенит 20 млн скорее всего не даст, так что переход может не состояться. Хотя личный контракт действительно согласован.

      0
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      Рейтинг: -292

      Аден 19 минут назад

      пистец карьере, бомжарня сделает из игрока игрулю.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +935

      ZENIT84, 1 час назад

      вратаря бы еще

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4901

      Давид59 > ZENIT84, 27 минут назад

      Донарума поторопился. Не так ли?

      1
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      Рейтинг: +1804

      acor94 > ZENIT84, 3 минуты назад

      Павлюченко на подходе, ждём!

      0
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      Рейтинг: +9137

      Вомбат > Давид59 3 минуты назад

      Зенит может купить только 1 лега на позицию Дриусси, к тому же Доннарумма российским клубам не по карману. Вратаря Зенит хочет купить у Рубина или Краснодара, но те почему-то продавать не хотят. Так что опять будет Кержаков пускать в ЛЧ с тридцати метров и ближний угол.

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      Рейтинг: +50065

      portero 2 часа назад

      Надо подождать официального подтверждения...

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      Рейтинг: +4901

      Давид59 2 часа назад

      Журналист до официального подписания контракта может только предполагать. Сейчас контракт подписан вилами на воде.

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      Рейтинг: +5299

      BarStep 3 часа назад

      Вопрос!
      Коллеги, кто-нибудь помнит, прогнозы (предположения, мысли в слух и т.п.) вот этого Николо Скиры сбывались когда-нибудь?

      Спасибо

      1
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      Рейтинг: +13785

      Garrincha58 3 часа назад

      сколько сегодня с утра уток от СМИ

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