Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    2 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    3 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака

    Англичанин Тэйлор рассудит «Бенфику» и «Спартак»

    УЕФА назначил судейскую бригаду на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Спартаком». В поле отработает англичанин Энтони Тэйлор.

    Помогать Тэйлору на линиях будут его соотечественники Гэри Бесуик и Адам Нанн.

    • Игра в Лиссабоне состоится 10 августа.
    • В 1-м матче «Спартак» проиграл 0:2.
    • Завтра, 7 августа, «Спартак» в РПЛ примет «Нижний Новгород».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.08.2021 23:33
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7814

      Cleaner 1 час назад

      Англичанин... Мужайся Спартак! Этот поставит пенальти в ворота Спартака, даже если не будет никаких оснований для этого...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12755

      Persona_non_Grata > Cleaner 56 минут назад

      Да по фиг ! Будет пенальти , не будет пенальти - всё едино ((

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88141
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67095
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru