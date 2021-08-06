Англичанин Тэйлор рассудит «Бенфику» и «Спартак»

УЕФА назначил судейскую бригаду на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Спартаком». В поле отработает англичанин Энтони Тэйлор.

Помогать Тэйлору на линиях будут его соотечественники Гэри Бесуик и Адам Нанн.