Англичанин Тэйлор рассудит «Бенфику» и «Спартак»

Англичанин... Мужайся Спартак! Этот поставит пенальти в ворота Спартака, даже если не будет никаких оснований для этого...
УЕФА назначил судейскую бригаду на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Спартаком». В поле отработает англичанин Энтони Тэйлор.
Помогать Тэйлору на линиях будут его соотечественники Гэри Бесуик и Адам Нанн.
- Игра в Лиссабоне состоится 10 августа.
- В 1-м матче «Спартак» проиграл 0:2.
- Завтра, 7 августа, «Спартак» в РПЛ примет «Нижний Новгород».