Левандовски не исключил, что покинет «Баварию» через год

У форварда «Баварии» Роберта Левандовски состоялся диалог с главным тренером Юлианом Нагельсманом. Поляк заверил, что мотивирован и настроен в будущем сезоне играть в Мюнхене.

Однако Левандовски не исключил, что уйдет из клуба в следующем году. Контракт поляка истекает в 2023 году.