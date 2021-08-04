Левандовски не исключил, что покинет «Баварию» через год

У форварда «Баварии» Роберта Левандовски состоялся диалог с главным тренером Юлианом Нагельсманом. Поляк заверил, что мотивирован и настроен в будущем сезоне играть в Мюнхене.
Однако Левандовски не исключил, что уйдет из клуба в следующем году. Контракт поляка истекает в 2023 году.
- Левандовски интересен «Челси».
- Ранее сообщалось, что Левандовски может перейти в «Реал».
- Левандовски – лучший бомбардир последних сезонов Бундеслиги.
Источник: твиттер Bayern & Germany
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