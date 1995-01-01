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    Левандовски не исключил, что покинет «Баварию» через год

    У форварда «Баварии» Роберта Левандовски состоялся диалог с главным тренером Юлианом Нагельсманом. Поляк заверил, что мотивирован и настроен в будущем сезоне играть в Мюнхене.

    Однако Левандовски не исключил, что уйдет из клуба в следующем году. Контракт поляка истекает в 2023 году.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Bayern & Germany

    Твиттер о «Баварии» и сборной Германии, информацию для которого, в частности, предоставляют журналисты-инсайдеры. Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13741

      Garrincha58 2 часа назад

      ему сейчас 33 а через год всё может быть да и куда он в таком возрасте собрался если только за большими деньгами или за очень большими

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