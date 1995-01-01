Головин сделал ассист в матче со «Спартой»

Радует, что хоть Саня пока не сдал, опять же дело времени, ему надо больше времени, судя по игре прогресс есть, да, в сборной не прет, но эта сборная и нафиг не нужна
«Монако» после первого тайма обыгрывает «Спарту» в матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
Счет – 1:0. Гол на 37-й минуте забил Орельен Чуамени.
Голевую передачу отдал российский полузащитник Александр Головин.
- Головин выступает за «Монако» с 2018 года.
- В прошлом сезоне он забил 5 голов и сделал 9 ассистов в 21 матче Лиги 1.