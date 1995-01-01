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    Головин сделал ассист в матче со «Спартой»

    «Монако» после первого тайма обыгрывает «Спарту» в матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

    Счет – 1:0. Гол на 37-й минуте забил Орельен Чуамени.

    Голевую передачу отдал российский полузащитник Александр Головин.

    • Головин выступает за «Монако» с 2018 года.
    • В прошлом сезоне он забил 5 голов и сделал 9 ассистов в 21 матче Лиги 1.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2321

      BlackMurder 1 час назад

      Радует, что хоть Саня пока не сдал, опять же дело времени, ему надо больше времени, судя по игре прогресс есть, да, в сборной не прет, но эта сборная и нафиг не нужна

      0
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      Рейтинг: +233

      Ушат Помоев 1 час назад

      Все на Никольскую

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +161

      dil-1969@mail.ru 2 часа назад

      Молодец Санёк!

      1
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      Рейтинг: +847

      Frankfurt Am Main 2 часа назад

      Ой какая новость, когбуто хет-трик зделал

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      Рейтинг: +55

      чаппай > Frankfurt Am Main 2 часа назад

      Эта новость для тех, кто следит за Саней и его карьерой, и для тех, кто умеет радоваться результативным действиям наших футболистов, незассавших уехать в более сильный чемп. Если для вас новость это только как минимум хет-трик, то даже не представляю, как вы годами живёте без новостей об игроках вашей любимой команды

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      Рейтинг: +847

      Frankfurt Am Main > чаппай 55 минут назад

      Что-то про например Кудряшова или Черышев никто не пишет.

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      Рейтинг: +3290

      sobaka120982 > Frankfurt Am Main 12 минут назад

      А чем черышев так выделяется что бы про него писать? Или кудряшов? Да ни чем и старые они уже, а саня нам молодой талант за которым приятно следить!!!

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