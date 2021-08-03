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    Головин – в старте «Монако» на матч Лиги чемпионов со «Спартой»

    Стал известен стартовый состав «Монако» на матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против «Спарты».

    Россиянин Александр Головин сыграет в этой встрече с первых минут.

    • Игра пройдет сегодня в Праге.
    • Начало – в 20:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Монако»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2320

      BlackMurder 52 минуты назад

      Зачем Бавария отдала, Нюбеля в аренду? Будем смотреть правде в глаза, нойер , после травмы не тот, нет той стены, а молодежь надо тянуть, а вот Головин, кстати имеет прогресс, и это факт

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