Головин – в старте «Монако» на матч Лиги чемпионов со «Спартой»

Зачем Бавария отдала, Нюбеля в аренду? Будем смотреть правде в глаза, нойер , после травмы не тот, нет той стены, а молодежь надо тянуть, а вот Головин, кстати имеет прогресс, и это факт
Стал известен стартовый состав «Монако» на матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против «Спарты».
Россиянин Александр Головин сыграет в этой встрече с первых минут.
- Игра пройдет сегодня в Праге.
- Начало – в 20:00 мск.
de Coach Kovac #SpartaASM | #RoadToChampions pic.twitter.com/OHhyWf3Eko— AS Monaco (@AS_Monaco) August 3, 2021