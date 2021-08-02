Яремчук не попал в заявку «Бенфики» на первый матч со «Спартаком»

«Бенфика» назвала футболистов, которые полетят с командой на первый матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов со «Спартаком».

В заявку команды не попал украинский нападающий Роман Яремчук. «Бенфика» объявила о переходе футболиста из «Гента» в субботу, 31 июля. Сумма трансфера – 15 миллионов евро.