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    Яремчук не попал в заявку «Бенфики» на первый матч со «Спартаком»

    «Бенфика» назвала футболистов, которые полетят с командой на первый матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов со «Спартаком».

    В заявку команды не попал украинский нападающий Роман Яремчук. «Бенфика» объявила о переходе футболиста из «Гента» в субботу, 31 июля. Сумма трансфера – 15 миллионов евро.

    • На Евро-2020 украинец забил 2 гола в 5 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
    • «Спартак» сыграет с «Бенфикой» завтра, 4 июля.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Бенфики»

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    Сегодня, 11:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7598

      Cleaner 55 минут назад

      Это зря. Он бы как лев по полю носился в игре с Российским клубом.)

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