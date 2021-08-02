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    «Чемпионат»: Рангник требовал вернуть Мухина, но игрок отказался возвращаться в «Локомотив»

    Глава спортивного департамента «Локомотива» Ральф Рангник требовал вернуть в клуб полузащитника Максима Мухина. На игрока выходили с предложением о возвращении.

    «Рангник был очень недоволен тем, что «Локомотив» потерял Мухина и требовал его возвращения в клуб», – сообщил источник.

    Однако Мухин отказался покидать ЦСКА.

    • Мухин играл за «Локо» с 2019 года. Этим летом он перешел в ЦСКА.
    • Футболист вызывается в сборную.
    • В отличие от ЦСКА, «Локо» стартовал в РПЛ с 2 побед.

    ЦСКА выпустил анонс на матч с «Локомотивом». На видео Мухин выбирает между конем и паровозом

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.08.2021 23:08
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