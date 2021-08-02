«Чемпионат»: Рангник требовал вернуть Мухина, но игрок отказался возвращаться в «Локомотив»

Глава спортивного департамента «Локомотива» Ральф Рангник требовал вернуть в клуб полузащитника Максима Мухина. На игрока выходили с предложением о возвращении.

«Рангник был очень недоволен тем, что «Локомотив» потерял Мухина и требовал его возвращения в клуб», – сообщил источник.

Однако Мухин отказался покидать ЦСКА.

Мухин играл за «Локо» с 2019 года. Этим летом он перешел в ЦСКА.

Футболист вызывается в сборную.

В отличие от ЦСКА, «Локо» стартовал в РПЛ с 2 побед.

ЦСКА выпустил анонс на матч с «Локомотивом». На видео Мухин выбирает между конем и паровозом