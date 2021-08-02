Ерохин: «Сравнение с Модричем? В игре с «Ростовом» мне кричали разные фамилии»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился эмоциями после победы над «Ростовом» (4:2) в матче 2-го тура РПЛ.

Ерохин сделал в этой игре дубль.

У него 4 гола в 3 матчах за петербургскую команду на старте сезона.

– Александр, джокером вас больше назвать нельзя, теперь вы – король Александр?

– Слишком быстрое превращение! Самое главное – что мы выиграли, был тяжелый матч, действительно жарко. Мы дважды вели в счете в два мяча, а затем пропускали. Хорошо, что взяли три очка на выезде, у нас две выездные победы подряд.

– Как на игру повлияло то, что «Зенит» забил два достаточно быстрых гола? На бумаге не казалось, что уже к 35-й минуте счет будет 0:2.

– Думаю, что чем раньше мы бы забили, тем нам было бы проще. То, что мы смогли забить два гола в первом тайме, стало хорошим подспорьем, но не очень хорошо, что пропустили в самой его концовке – «Ростов» взбодрился, играл активно в начале второй половины матча. Но, тем не менее, мы довели игру до победы.

– О чем говорили в перерыве? Вы сказали, что гол «Ростова» многое изменил – между 2:0 и 2:1 огромная разница.

– Тренеры внесли коррективы в некоторые тактические моменты. У нас кое-что не получилось в первом тайме, тренеры подсказали, и мы пошли на второй тайм.

– Какой ваш гол получился сочнее – первый или второй?

– Не знаю, сложно сказать. Думаю, оба. В обоих случаях ребята отдали хорошие передачи – и Далер, и Сутормин хорошо покатил. Спасибо им за голевые передачи.

– Как вам сравнение с Лукой Модричем от Ярослава Ракицкого?

– Сегодня мне кричали разные фамилии. На самом деле просто так получилось – с той точки, где я находился, мне показалось, что удобнее будет пробить в ближний. Туда и решил пробить.