Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ерохин: «Сравнение с Модричем? В игре с «Ростовом» мне кричали разные фамилии»

Ерохин: «Сравнение с Модричем? В игре с «Ростовом» мне кричали разные фамилии»

2 августа 2021, 12:01
7

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился эмоциями после победы над «Ростовом» (4:2) в матче 2-го тура РПЛ.

  • Ерохин сделал в этой игре дубль.
  • У него 4 гола в 3 матчах за петербургскую команду на старте сезона.

– Александр, джокером вас больше назвать нельзя, теперь вы – король Александр?

– Слишком быстрое превращение! Самое главное – что мы выиграли, был тяжелый матч, действительно жарко. Мы дважды вели в счете в два мяча, а затем пропускали. Хорошо, что взяли три очка на выезде, у нас две выездные победы подряд.

– Как на игру повлияло то, что «Зенит» забил два достаточно быстрых гола? На бумаге не казалось, что уже к 35-й минуте счет будет 0:2.

– Думаю, что чем раньше мы бы забили, тем нам было бы проще. То, что мы смогли забить два гола в первом тайме, стало хорошим подспорьем, но не очень хорошо, что пропустили в самой его концовке – «Ростов» взбодрился, играл активно в начале второй половины матча. Но, тем не менее, мы довели игру до победы.

– О чем говорили в перерыве? Вы сказали, что гол «Ростова» многое изменил – между 2:0 и 2:1 огромная разница.

– Тренеры внесли коррективы в некоторые тактические моменты. У нас кое-что не получилось в первом тайме, тренеры подсказали, и мы пошли на второй тайм.

– Какой ваш гол получился сочнее – первый или второй?

– Не знаю, сложно сказать. Думаю, оба. В обоих случаях ребята отдали хорошие передачи – и Далер, и Сутормин хорошо покатил. Спасибо им за голевые передачи.

– Как вам сравнение с Лукой Модричем от Ярослава Ракицкого?

– Сегодня мне кричали разные фамилии. На самом деле просто так получилось – с той точки, где я находился, мне показалось, что удобнее будет пробить в ближний. Туда и решил пробить.

Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Ерохин Александр
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1627898115
Интересно какие фамилии ему кричали в Ростове...)
Ответить
Иван Петров 1986
1627900397
Ну точно Модрич, только играет в бомжатнике, а не в Реале.
Ответить
Plyash
1627902424
Из Ерохина Модрич,как из Дзюбы балерина - белая блебедь.
Ответить
Дедуктор
1627909897
Ерохин потенциал имеет громадный. Странно, что он им раньше не пользовался. А так - да - Модрич. Только, мне игрок покруче Модрича вспомнился. Гуллит
Ответить
nik55
1627931427
хохол хорошо лизнул
Ответить
Hektor 84
1628112976
Этого товарища надо на допинг проверить
Ответить
Главные новости
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»
17:20
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
17:14
4
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
10
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
14
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
3
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
7
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
2
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
9
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
7
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
2
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
16:56
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
7
Мнение бывшего вице-президента ФИФА о скандале с участием «Зенита»
16:28
4
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 30 августа 2026
16:24
6
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
16:23
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
16:05
1
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
2
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
9
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
15:37
На имя президента РПЛ поступило обращение после скандала в Воронеже
15:32
4
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
6
Шварц сделал комплимент Галактионову после победы над ним
14:57
1
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
2
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
6
Агент Батракова ответил, когда Алексей будет игроком старта «Галатасарая»
14:21
Губернатор Федорищев обратился к Кадырову после матча «Ахмат» – «Крылья»
14:06
3
Реакция Губерниева на сомнительный пенальти в пользу «Зенита»
13:57
8
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
13:49
1
«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»
13:30
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
2
Стало известно, сыграет ли Тюкавин со «Спартаком»
12:55
Галактионов отреагировал на худший старт «Локо» в российской истории
12:47
1
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
30
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
12:17
«Сердце кровью обливается»: Смородская – о «Локомотиве»
11:59
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
12
Реакция Губерниева на предголевой пас Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
11:31
1
ВидеоДевушки в кокошниках встретили новичка «Динамо», который привозил на базу проституток
10:55
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+