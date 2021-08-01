Семак – о победе «Зенита» над «Ростовом»: «Сказал прибавить, мы и прибавили»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:0).

– Хорошая игра. За исключением тех ошибок в обороне, которые мы допустили, смотрелись неплохо. Заслуженно победили. Болельщиков поздравляю с победой.

– Почему в первом тайме «Зенит» значительно прибавил именно после паузы на водопой? Что вы сказали игрокам во время нее?

– Сказал прибавить. Мы и прибавили. Ребятам сложно распределять силы. Наверное, боялись, что их не хватит – не получится поддерживать темп, быстро играть.

– Почему длинные передачи в штрафную в большинстве случаев исполнял Ракицкий, ведь Ловрен тоже умеет делать передачи из глубины?

– Ловрен тоже делал их. Наоборот, их не надо было делать в таком количестве. Они упрощали игру. Нужно было доводить мяч до других позиций, с которых можно было его разыгрывать.