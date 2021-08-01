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  • Семак – о победе «Зенита» над «Ростовом»: «Сказал прибавить, мы и прибавили»

Семак – о победе «Зенита» над «Ростовом»: «Сказал прибавить, мы и прибавили»

1 августа 2021, 23:01
13

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:0).

– Хорошая игра. За исключением тех ошибок в обороне, которые мы допустили, смотрелись неплохо. Заслуженно победили. Болельщиков поздравляю с победой.

– Почему в первом тайме «Зенит» значительно прибавил именно после паузы на водопой? Что вы сказали игрокам во время нее?

– Сказал прибавить. Мы и прибавили. Ребятам сложно распределять силы. Наверное, боялись, что их не хватит – не получится поддерживать темп, быстро играть.

– Почему длинные передачи в штрафную в большинстве случаев исполнял Ракицкий, ведь Ловрен тоже умеет делать передачи из глубины?

– Ловрен тоже делал их. Наоборот, их не надо было делать в таком количестве. Они упрощали игру. Нужно было доводить мяч до других позиций, с которых можно было его разыгрывать.

  • «Зенит» после победы поднялся на первое место в таблице.
  • В следующем туре команда сыграет с «Краснодаром».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Семак Сергей
Комментарии (13)
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житель СПб
1627848482
Все верно, по делу.
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Shak71
1627850708
Судьям сказал?)
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Чехов на Садовой
1627879684
Сказал прибавить и Мешок с Вилкой прибавили ! Силы кроты распределили правильно однозначно !
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SMITHI
1627880076
Клоун овощной... В еврокубках что не прибавляете? Хе
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jek718875
1627882557
ОН сказал поехали, ОН взмахнул рукой...(ждём ЛЧ)
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Atom2020
1627894843
Сказал прибавить ... зарплату ... Они и забегали
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mutabor0992
1627897397
Багданыч!Мы тебя после матчей Лиги Чемпионов послушаем...Что ты тогда свистеть будешь.Прибавлятель ЙохаННый!!!
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Закат ЕдРа
1627897902
Опять гол левый. как всегда у антинародной команды имени вороватой власти
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Сильвербой
1627916907
Ну найди ты подходящие слова, что за *********!? Понимаешь же что смеяться будут над тобой!!!
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Persona_non_Grata
1627924441
Судьи сказали - надо-бы прибавить и мы прибавили )))
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