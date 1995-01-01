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    Ерохин и Азмун забивают за «Зенит» в третьем матче подряд

    В эти минуты проходит матч 2-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Зенитом».

    Петербуржцы выиграют после первого тайма со счетом 2:1. Голы забили полузащитник Александр Ерохин и нападающий Сердар Азмун.

    Оба игрока отличаются за «Зенит» в третьем матче подряд. Они забили «Локомотиву» (3:0) в Суперкубке России и «Химкам» (3:1) в матче 2-го тура РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +992

      R_a_i_n 30 минут назад

      А хде Невский тролль эксперт по пенальти Клинер?? Как он прокоментирует нырок дельфина Азмуна?? Енто пеналь или нет?? Делаем ставки господа, что скажет Клинер)))

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