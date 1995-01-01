Ерохин и Азмун забивают за «Зенит» в третьем матче подряд

А хде Невский тролль эксперт по пенальти Клинер?? Как он прокоментирует нырок дельфина Азмуна?? Енто пеналь или нет?? Делаем ставки господа, что скажет Клинер)))
В эти минуты проходит матч 2-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Зенитом».
Петербуржцы выиграют после первого тайма со счетом 2:1. Голы забили полузащитник Александр Ерохин и нападающий Сердар Азмун.
Оба игрока отличаются за «Зенит» в третьем матче подряд. Они забили «Локомотиву» (3:0) в Суперкубке России и «Химкам» (3:1) в матче 2-го тура РПЛ.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Зенит».
- Игра началась в 20:00 мск.