Ерохин и Азмун забивают за «Зенит» в третьем матче подряд

В эти минуты проходит матч 2-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Зенитом».

Петербуржцы выиграют после первого тайма со счетом 2:1. Голы забили полузащитник Александр Ерохин и нападающий Сердар Азмун.

Оба игрока отличаются за «Зенит» в третьем матче подряд. Они забили «Локомотиву» (3:0) в Суперкубке России и «Химкам» (3:1) в матче 2-го тура РПЛ.