Жемалетдинов во втором туре подряд стал лучшим игроком матча

Рифат сейчас неплох, в прошлом сезоне, играл с переменным успехом, не мог подстроиться под стиль игры Локомотива, а переход в Рубин, похоже был ошибкой, много времени и сил потрачены впустую.
Футболист «Локомотива» Рифат Жемалетдинов признан лучшим игроком матча второго тура РПЛ против ЦСКА (2:1). Он забил решающий гол.
Жемалетдинов был лучшим игроком матча и в первом туре против «Арсенала» (3:1).
- 24-летний Жемалетдинов – воспитанник «Локомотива».
- Он участвовал в Евро-2020.
- В 3-м туре «Локомотив» сыграет с «Уфой» (6 августа).