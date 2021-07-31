Жемалетдинов во втором туре подряд стал лучшим игроком матча

Футболист «Локомотива» Рифат Жемалетдинов признан лучшим игроком матча второго тура РПЛ против ЦСКА (2:1). Он забил решающий гол.

Жемалетдинов был лучшим игроком матча и в первом туре против «Арсенала» (3:1).