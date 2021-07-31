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    Жемалетдинов во втором туре подряд стал лучшим игроком матча

    Футболист «Локомотива» Рифат Жемалетдинов признан лучшим игроком матча второго тура РПЛ против ЦСКА (2:1). Он забил решающий гол.

    Жемалетдинов был лучшим игроком матча и в первом туре против «Арсенала» (3:1).

    • 24-летний Жемалетдинов – воспитанник «Локомотива».
    • Он участвовал в Евро-2020.
    • В 3-м туре «Локомотив» сыграет с «Уфой» (6 августа).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Локомотива»

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    31.07.2021 23:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3083

      PAREVG. 2 часа назад

      Рифат сейчас неплох, в прошлом сезоне, играл с переменным успехом, не мог подстроиться под стиль игры Локомотива, а переход в Рубин, похоже был ошибкой, много времени и сил потрачены впустую.

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