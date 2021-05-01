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    Появилось фото новой резервной формы «Ман Сити». Эмблемы нет, на груди – название клуба

    Footy Headlines опубликовал фотографии третьего комплекта формы «Манчестер Сити» на сезон-2021/22.

    Форма выполнена темно-синем цвете. Вместо эмблемы на груди написано название клуба, заключенное между двумя горизонтальными линиями голубого цвета.

    Технический спонсор клуба – фирма Puma.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Footy Headlines

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1275

      Maxi_7 2 часа назад

      Спорное решение как по мне, выглядит словно тренировочная майка.

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