Появилось фото новой резервной формы «Ман Сити». Эмблемы нет, на груди – название клуба

Спорное решение как по мне, выглядит словно тренировочная майка.
Footy Headlines опубликовал фотографии третьего комплекта формы «Манчестер Сити» на сезон-2021/22.
Форма выполнена темно-синем цвете. Вместо эмблемы на груди написано название клуба, заключенное между двумя горизонтальными линиями голубого цвета.
Технический спонсор клуба – фирма Puma.
- Ранее «Ман Сити» представил домашнюю форму с «93:20» на воротнике. Это минута золотого гола Серхио Агуэро.
- Новая выездная форма выполнена в белом цвете.