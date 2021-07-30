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  • РПЛ. «Рубин» разгромил в гостях «Арсенал» и возглавил таблицу

РПЛ. «Рубин» разгромил в гостях «Арсенал» и возглавил таблицу

30 июля 2021, 20:54
12

«Рубин» добился второй подряд победы в чемпионате. Это позволило казанцам возглавить таблицу.

«Арсенал» потерпел второе поражение подряд. В их составе было несколько футболистов, выступавших в Казани.

Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

Арсенал (Тула) – Рубин (Казань) – 0:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Ин-Бом, 12; 0:2 – Деспотович, 37 (с пенальти); 0:3 – Кварацхелия, 40.

«Арсенал»: Шамов, Смольников, Бурлак, Новосельцев, Степанов (Бьорнстрем, 63), Ткачев, Чаушич, Костадинов (Пантелеев, 46), Давиташвили (Э. Кангва, 46), Луценко (Тудоре, 82), Марков (Хлусевич, 46).

«Рубин»: Дюпин, Бегич, Уремович (Зотов, 82), Шатов, Зуев (В. Игнатьев, 65), Самошников, Хвича (Бакаев, 69), Йевтич (Костюков, 65), Ин-Бом (Мусаев, 46), Хакшабанович, Деспотович.

Предупреждения: Костадинов, 33; Смольников, 53 – Бегич, 24; Бакаев, 70.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал Рубин
Комментарии (12)
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balam
1627667808
Леня,так и ходи в этой шапке.симпатичная команда
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Рубинище
1627667992
Ну красавцы, молодцы, на классе в одну калитку. Зуеву нужно перестать играть назад, Бакаеву вовремя расставаться с мячом. в таблицу приятно смотреть.
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Decorhome
1627668022
Пока желание Слуцкого о чемпионстве имеет свое подтверждение
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Taps
1627668426
Алло, гараж ! ПОЧИНИТЕ, НАКОНЕЦ, ТУРНИРНУЮ ТАБЛИЦУ. Позорище ...
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Январь 59
1627669673
Респект команде из Казани. Всех болельщиков Рубина с убедительной победой
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житель СПб
1627669711
Браво, Рубин! Достойно уважения.
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Krasnodar 123
1627671108
Кстати, где таблица?
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sobaka120982
1627671607
Леонид Викторович с победой вас!!! А платформа на которой я сейчас пишу конченная!!!! И редакторы и все кто связан!!! Таблицу не могут сделать, зато сраная австралия так пожалуйста
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Muboraksho
1627695601
Рубин с победой. Вы отличная команда.
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житель СПб
1627727909
Посмотрел матч. Полная безинициативность Арсенала. Вообще непонятно, зачем они вышли на поле. А игроки не так уж и плохи - есть и Смольников, и Новосильцев... Что-то с этим матчем непонятно...
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