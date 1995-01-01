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    РПЛ. «Рубин» разгромил в гостях «Арсенал» и возглавил таблицу

    «Рубин» добился второй подряд победы в чемпионате. Это позволило казанцам возглавить таблицу.

    «Арсенал» потерпел второе поражение подряд. В их составе было несколько футболистов, выступавших в Казани.

    Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

    Арсенал (Тула) – Рубин (Казань) – 0:3 (0:3)

    Голы: 0:1 – Ин-Бом, 12; 0:2 – Деспотович, 37 (с пенальти); 0:3 – Кварацхелия, 40.

    «Арсенал»: Шамов, Смольников, Бурлак, Новосельцев, Степанов (Бьорнстрем, 63), Ткачев, Чаушич, Костадинов (Пантелеев, 46), Давиташвили (Э. Кангва, 46), Луценко (Тудоре, 82), Марков (Хлусевич, 46).

    «Рубин»: Дюпин, Бегич, Уремович (Зотов, 82), Шатов, Зуев (В. Игнатьев, 65), Самошников, Хвича (Бакаев, 69), Йевтич (Костюков, 65), Ин-Бом (Мусаев, 46), Хакшабанович, Деспотович.

    Предупреждения: Костадинов, 33; Смольников, 53 – Бегич, 24; Бакаев, 70.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3275

      sobaka120982 5 минут назад

      Леонид Викторович с победой вас!!! А платформа на которой я сейчас пишу конченная!!!! И редакторы и все кто связан!!! Таблицу не могут сделать, зато сраная австралия так пожалуйста

      0
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      Рейтинг: +2037

      Krasnodar 123 13 минут назад

      Кстати, где таблица?

      0
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      Рейтинг: +8559

      житель СПб 36 минут назад

      Браво, Рубин! Достойно уважения.

      0
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      Рейтинг: +1640

      Январь 59 37 минут назад

      Респект команде из Казани. Всех болельщиков Рубина с убедительной победой

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +738

      Taps 58 минут назад

      Алло, гараж !
      ПОЧИНИТЕ, НАКОНЕЦ, ТУРНИРНУЮ ТАБЛИЦУ.
      Позорище ...

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1493

      Decorhome > Taps 55 минут назад

      Открываю, а здесь австрийский чемпионат)

      2
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      Рейтинг: +24338

      Боцман59rus > Decorhome 41 минуту назад

      _ а зачем, они лучше рекламу на пол страницы з.а.п.и.з.д.я.ч.а.т. да так , что мобильным приложением вообще пользоваться невозможно))

      2
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      Рейтинг: +1493

      Decorhome 1 час назад

      Пока желание Слуцкого о чемпионстве имеет свое подтверждение

      2
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      Рейтинг: +6497

      Рубинище 1 час назад

      Ну красавцы, молодцы, на классе в одну калитку. Зуеву нужно перестать играть назад, Бакаеву вовремя расставаться с мячом. в таблицу приятно смотреть.

      3
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      Рейтинг: +920

      balam 1 час назад

      Леня,так и ходи в этой шапке.симпатичная команда

      3
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