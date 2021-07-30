РПЛ. «Рубин» разгромил в гостях «Арсенал» и возглавил таблицу

«Рубин» добился второй подряд победы в чемпионате. Это позволило казанцам возглавить таблицу.

«Арсенал» потерпел второе поражение подряд. В их составе было несколько футболистов, выступавших в Казани.

Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

Арсенал (Тула) – Рубин (Казань) – 0:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Ин-Бом, 12; 0:2 – Деспотович, 37 (с пенальти); 0:3 – Кварацхелия, 40.

«Арсенал»: Шамов, Смольников, Бурлак, Новосельцев, Степанов (Бьорнстрем, 63), Ткачев, Чаушич, Костадинов (Пантелеев, 46), Давиташвили (Э. Кангва, 46), Луценко (Тудоре, 82), Марков (Хлусевич, 46).

«Рубин»: Дюпин, Бегич, Уремович (Зотов, 82), Шатов, Зуев (В. Игнатьев, 65), Самошников, Хвича (Бакаев, 69), Йевтич (Костюков, 65), Ин-Бом (Мусаев, 46), Хакшабанович, Деспотович.

Предупреждения: Костадинов, 33; Смольников, 53 – Бегич, 24; Бакаев, 70.

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