«Велес» арендовал нападающего Смита. Это первый игрок из Никарагуа в истории ФНЛ

Вот ради таких трансферов и не стоит лимит убирать.
Что , в 140 миллионной России нет лучше этого ?
В ФНЛ надо вообще запретить легионеров.
Говорят ЗП игроков в прямой зависимости от лимита ?
Всё от лукавого, не платите столько , куда они наХ денутся и кому они наХ нужны.
«Велес» объявил о переходе нападающего юрмальского «Спартака» Ариагнера Смита на правах аренды.
22-летний футболист – первый представитель Никарагуа в истории ФНЛ.
- В прошлом сезоне Смит играл за белорусский «Спутник».
- Он забил 2 гола в 7 матчах чемпионата Белоруссии.
Добро пожаловать, Ариагнер Смит!———Bienvenido, @AriagnerM! pic.twitter.com/MVEz1D4FyP— ФК «Велес» (@fcveles) July 29, 2021