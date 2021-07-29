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    «Велес» арендовал нападающего Смита. Это первый игрок из Никарагуа в истории ФНЛ

    «Велес» объявил о переходе нападающего юрмальского «Спартака» Ариагнера Смита на правах аренды.

    22-летний футболист – первый представитель Никарагуа в истории ФНЛ.

    • В прошлом сезоне Смит играл за белорусский «Спутник».
    • Он забил 2 гола в 7 матчах чемпионата Белоруссии.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Велеса»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7222

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Вот ради таких трансферов и не стоит лимит убирать.
      Что , в 140 миллионной России нет лучше этого ?
      В ФНЛ надо вообще запретить легионеров.
      Говорят ЗП игроков в прямой зависимости от лимита ?
      Всё от лукавого, не платите столько , куда они наХ денутся и кому они наХ нужны.

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