Кунде будет зарабатывать в «Челси» 4 миллиона в год

Где Гомер Симпсон с табличкой "Конец света близок" (начали адекватные ЗП выдавать) Хоть хвали коронавирус.
Защитник «Севильи» Жюль Кунде в ближайшее время перейдет в «Челси».
Как пишет журналист Николо Скира, 22-летний француз будет получать в лондонской команде 4 миллиона евро в год плюс бонусы. Он подпишет контракт на пять лет.
Переговоры между клубами по трансферу находятся в продвинутой стадии.
- Рыночная цена Кунде – 60 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Примеры он забил 2 гола и сделал 1 ассист в 34 матчах.