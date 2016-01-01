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    Кунде будет зарабатывать в «Челси» 4 миллиона в год

    Защитник «Севильи» Жюль Кунде в ближайшее время перейдет в «Челси».

    Как пишет журналист Николо Скира, 22-летний француз будет получать в лондонской команде 4 миллиона евро в год плюс бонусы. Он подпишет контракт на пять лет.

    Переговоры между клубами по трансферу находятся в продвинутой стадии.

    • Рыночная цена Кунде – 60 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне Примеры он забил 2 гола и сделал 1 ассист в 34 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

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    Сегодня, 08:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1848

      ItalianFootball 3 часа назад

      Где Гомер Симпсон с табличкой "Конец света близок" (начали адекватные ЗП выдавать) Хоть хвали коронавирус.

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