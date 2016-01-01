Кунде будет зарабатывать в «Челси» 4 миллиона в год

Защитник «Севильи» Жюль Кунде в ближайшее время перейдет в «Челси».

Как пишет журналист Николо Скира, 22-летний француз будет получать в лондонской команде 4 миллиона евро в год плюс бонусы. Он подпишет контракт на пять лет.

Переговоры между клубами по трансферу находятся в продвинутой стадии.