«Краснодар» вступил в переговоры с Крыховяком

«Краснодар» заинтересован в полузащитнике «Локомотива» Гжегоже Крыховяке. Между сторонами идут переговоры.

На текущий момент поляк требует больше, чем готов платить «Краснодар». Контракт футболиста с «Локомотивом» истекает через год.