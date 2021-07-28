«Краснодар» вступил в переговоры с Крыховяком

Отличный игрок, Палыч сам вписывал его в игру. Надо брать , если конечно пошли за чемпионством
«Краснодар» заинтересован в полузащитнике «Локомотива» Гжегоже Крыховяке. Между сторонами идут переговоры.
На текущий момент поляк требует больше, чем готов платить «Краснодар». Контракт футболиста с «Локомотивом» истекает через год.
- «Локомотив» предлагает ряд игроков другим клубам РПЛ. Крыховяк – в их числе.
- Крыховяк выступает в России с 2018 года. Его купили при Илье Геркусе.
- Поляк – участник Евро-2020.