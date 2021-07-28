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    «Краснодар» вступил в переговоры с Крыховяком

    «Краснодар» заинтересован в полузащитнике «Локомотива» Гжегоже Крыховяке. Между сторонами идут переговоры.

    На текущий момент поляк требует больше, чем готов платить «Краснодар». Контракт футболиста с «Локомотивом» истекает через год.

    • «Локомотив» предлагает ряд игроков другим клубам РПЛ. Крыховяк – в их числе.
    • Крыховяк выступает в России с 2018 года. Его купили при Илье Геркусе.
    • Поляк – участник Евро-2020.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.07.2021 22:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1702

      Retiremen_VMF 1 час назад

      Отличный игрок, Палыч сам вписывал его в игру. Надо брать , если конечно пошли за чемпионством

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      Рейтинг: +2031

      Krasnodar 123 2 часа назад

      Надо договариваться!!! Хороший игрок!!!

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