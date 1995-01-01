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    Товарищеские матчи. «Байер» с Луневым крупно проиграл «Утрехту», «Бавария» уступила «Боруссии» М

    «Байер» в товарищеском матче проиграл нидерландскому «Утрехту». Команды сыграли три тайма по 45 минут. Голкипер Андрей Лунев вышел у немцев на замену на 72-й минуте и пропустил три гола (два – с пенальти).

    В другой встрече «Бавария» проиграла «Боруссии» из Менхенгладбаха.

    Товарищеские матчи

    Байер – Утрехт – 1:5 (0:0; 1:2; 0:3)

    Голы: 1:0 – Баккер, 50; 1:1 – Керк, 55; 1:2 – Керк, 71; 1:3 – Балк, 102; 1:4 – Далмау, 128 (с пенальти); 1:5 – Далмау, 133 (с пенальти).

    Бавария – Боруссия М – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Вольф, 59; 0:2 – Венцель, 76.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6480

      Рубинище 11 минут назад

      Показал класс сразу.

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      Рейтинг: +11166

      ilichkadr 16 минут назад

      Пятёрку получить в дебютном матче это не есть хорошо. Как бы с горя не запил.

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      Рейтинг: +1596

      Радио1000шумеров 37 минут назад

      Лунев теперь обиженный, наполовину стриженный © Хорошее начала забугорной карьеры, Кокорин обзавидуется....

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      Рейтинг: +21037

      bset 1 час назад

      "Байер" Лунева))

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      Рейтинг: +2440

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Хороший дебют. Дальше еще хуже будет.

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