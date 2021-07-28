Товарищеские матчи. «Байер» с Луневым крупно проиграл «Утрехту», «Бавария» уступила «Боруссии» М

«Байер» в товарищеском матче проиграл нидерландскому «Утрехту». Команды сыграли три тайма по 45 минут. Голкипер Андрей Лунев вышел у немцев на замену на 72-й минуте и пропустил три гола (два – с пенальти).

В другой встрече «Бавария» проиграла «Боруссии» из Менхенгладбаха.

Товарищеские матчи

Байер – Утрехт – 1:5 (0:0; 1:2; 0:3)

Голы: 1:0 – Баккер, 50; 1:1 – Керк, 55; 1:2 – Керк, 71; 1:3 – Балк, 102; 1:4 – Далмау, 128 (с пенальти); 1:5 – Далмау, 133 (с пенальти).

Бавария – Боруссия М – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Вольф, 59; 0:2 – Венцель, 76.