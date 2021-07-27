Полузащитник «Шальке» Михайлов: «Европейский футбол на несколько ступеней опережает российский»

Полузащитник «Зенита» Ярослав Михайлов, арендованный «Шальке», рассказал о разнице между российским и европейским футболом.
– Чувствуется разница в уровне между «Шальке» и молодежкой «Зенита»?
– Да, конечно. Тут уровень намного выше.
– Вариант с переходом в «Шальке» появился в начале июня. Какие испытал эмоции?
– Первые мысли: «Какой «Шальке», серьезно?»
– У тебя же не было цели уехать в Европу в 18 лет?
– Даже подумать не мог, что через месяц после окончания сезона в молодежном первенстве мне поступит такое предложение. Всегда стремился к росту, работал, надеялся, что в будущем появится такая возможность. Но чтобы в 18 лет уехать в европейский чемпионат – представить не мог.
– Откуда появилась мечта уехать в Европу?
– Считаю, европейский футбол сейчас на несколько ступеней опережает российский. Теперь наслаждаюсь этими моментами в «Шальке».
Здесь на тренировках к тебе более требовательны, чем в России. Например, если ты где-то не добежал – напихает не только тренер, но и игроки. В «Шальке» команда – одно целое. Или ты где-то хорошо сыграл – тебя все похвалят.
Просят подходить к тренеру или к игрокам, если что-то непонятно. Пытаются максимально расположить к себе, чтобы комфортно было всем. Здесь совсем другой менталитет.
- Михайлов перешел в немецкий клуб на правах аренды.
- С июня он находился на просмотре в «Шальке».
- 3 июля Михайлов вышел в стартовом составе немецкого клуба в товарищеском матче с «Зенитом».
Аршавин – о переходе Михайлова в «Шальке»: «Если он будет востребован в Германии, мы готовы его там оставить»