Полузащитник «Шальке» Михайлов: «Европейский футбол на несколько ступеней опережает российский»

Полузащитник «Зенита» Ярослав Михайлов, арендованный «Шальке», рассказал о разнице между российским и европейским футболом.

– Чувствуется разница в уровне между «Шальке» и молодежкой «Зенита»?

– Да, конечно. Тут уровень намного выше.

– Вариант с переходом в «Шальке» появился в начале июня. Какие испытал эмоции?

– Первые мысли: «Какой «Шальке», серьезно?»

– У тебя же не было цели уехать в Европу в 18 лет?

– Даже подумать не мог, что через месяц после окончания сезона в молодежном первенстве мне поступит такое предложение. Всегда стремился к росту, работал, надеялся, что в будущем появится такая возможность. Но чтобы в 18 лет уехать в европейский чемпионат – представить не мог.

– Откуда появилась мечта уехать в Европу?

– Считаю, европейский футбол сейчас на несколько ступеней опережает российский. Теперь наслаждаюсь этими моментами в «Шальке».

Здесь на тренировках к тебе более требовательны, чем в России. Например, если ты где-то не добежал – напихает не только тренер, но и игроки. В «Шальке» команда – одно целое. Или ты где-то хорошо сыграл – тебя все похвалят.

Просят подходить к тренеру или к игрокам, если что-то непонятно. Пытаются максимально расположить к себе, чтобы комфортно было всем. Здесь совсем другой менталитет.

Михайлов перешел в немецкий клуб на правах аренды.

С июня он находился на просмотре в «Шальке».

3 июля Михайлов вышел в стартовом составе немецкого клуба в товарищеском матче с «Зенитом».

Аршавин – о переходе Михайлова в «Шальке»: «Если он будет востребован в Германии, мы готовы его там оставить»