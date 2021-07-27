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    Полузащитник «Шальке» Михайлов: «Европейский футбол на несколько ступеней опережает российский»

    Полузащитник «Зенита» Ярослав Михайлов, арендованный «Шальке», рассказал о разнице между российским и европейским футболом.

    – Чувствуется разница в уровне между «Шальке» и молодежкой «Зенита»?

    – Да, конечно. Тут уровень намного выше.

    – Вариант с переходом в «Шальке» появился в начале июня. Какие испытал эмоции?

    – Первые мысли: «Какой «Шальке», серьезно?»

    – У тебя же не было цели уехать в Европу в 18 лет?

    – Даже подумать не мог, что через месяц после окончания сезона в молодежном первенстве мне поступит такое предложение. Всегда стремился к росту, работал, надеялся, что в будущем появится такая возможность. Но чтобы в 18 лет уехать в европейский чемпионат – представить не мог.

    – Откуда появилась мечта уехать в Европу?

    – Считаю, европейский футбол сейчас на несколько ступеней опережает российский. Теперь наслаждаюсь этими моментами в «Шальке».

    Здесь на тренировках к тебе более требовательны, чем в России. Например, если ты где-то не добежал – напихает не только тренер, но и игроки. В «Шальке» команда – одно целое. Или ты где-то хорошо сыграл – тебя все похвалят.

    Просят подходить к тренеру или к игрокам, если что-то непонятно. Пытаются максимально расположить к себе, чтобы комфортно было всем. Здесь совсем другой менталитет.

    • Михайлов перешел в немецкий клуб на правах аренды.
    • С июня он находился на просмотре в «Шальке».
    • 3 июля Михайлов вышел в стартовом составе немецкого клуба в товарищеском матче с «Зенитом».

    Аршавин – о переходе Михайлова в «Шальке»: «Если он будет востребован в Германии, мы готовы его там оставить»

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:23
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +8657

      alp 1 минуту назад

      спасибо, кэп!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11854

      paracetamol 2 часа назад

      Я же тоже говорил: у нас позорные тренеришки распустили игроков. Можно ходить пешком!

      2
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      Рейтинг: +299

      valiknavashinsky > paracetamol 2 часа назад

      Вы правы на ВСЕ 100%!!!Тренеришки распустили,спонсоры баблом завалили,вот они и "поху.......ки"относятся к своей работе.Хотя это и работой стыдно назвать.Из них по настоящему наверное никто и никогда не работал.Тогда бы знали,как люди на зарплату живут.

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