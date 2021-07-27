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  • Полузащитник «Шальке» Михайлов: «Европейский футбол на несколько ступеней опережает российский»

Полузащитник «Шальке» Михайлов: «Европейский футбол на несколько ступеней опережает российский»

27 июля 2021, 11:23
7

Полузащитник «Зенита» Ярослав Михайлов, арендованный «Шальке», рассказал о разнице между российским и европейским футболом.

– Чувствуется разница в уровне между «Шальке» и молодежкой «Зенита»?

– Да, конечно. Тут уровень намного выше.

– Вариант с переходом в «Шальке» появился в начале июня. Какие испытал эмоции?

– Первые мысли: «Какой «Шальке», серьезно?»

– У тебя же не было цели уехать в Европу в 18 лет?

– Даже подумать не мог, что через месяц после окончания сезона в молодежном первенстве мне поступит такое предложение. Всегда стремился к росту, работал, надеялся, что в будущем появится такая возможность. Но чтобы в 18 лет уехать в европейский чемпионат – представить не мог.

– Откуда появилась мечта уехать в Европу?

– Считаю, европейский футбол сейчас на несколько ступеней опережает российский. Теперь наслаждаюсь этими моментами в «Шальке».

Здесь на тренировках к тебе более требовательны, чем в России. Например, если ты где-то не добежал – напихает не только тренер, но и игроки. В «Шальке» команда – одно целое. Или ты где-то хорошо сыграл – тебя все похвалят.

Просят подходить к тренеру или к игрокам, если что-то непонятно. Пытаются максимально расположить к себе, чтобы комфортно было всем. Здесь совсем другой менталитет.

  • Михайлов перешел в немецкий клуб на правах аренды.
  • С июня он находился на просмотре в «Шальке».
  • 3 июля Михайлов вышел в стартовом составе немецкого клуба в товарищеском матче с «Зенитом».

Аршавин – о переходе Михайлова в «Шальке»: «Если он будет востребован в Германии, мы готовы его там оставить»

Источник: Sport24
Германия. Бундеслига Россия. Премьер-лига Шальке-04 Зенит
Комментарии (7)
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paracetamol
1627375268
Я же тоже говорил: у нас позорные тренеришки распустили игроков. Можно ходить пешком!
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alp
1627384882
спасибо, кэп!
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FCSpartakM
1627386503
– Первые мысли: «Какой «Шальке», серьезно?» Серьезно, что шальке это уровень болота сейчас.
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житель СПб
1627386622
Четко не разъяснил - в чем другое отношение. Получается - только в зарплате и в отношении самих игроков к делу.
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Spirit_78
1627407819
После развала СССР одним махом уничтожили советское наследие, а скопипастить европейский опыт не получается до сих пор. Вот так и будем болтаться, пока адекватные люди не придут руководить футболом. Но и после этого нужно будет ждать лет 10, пока результаты работы проявятся.
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