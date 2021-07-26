В преддверии матчей со «Спартаком» из «Бенфики» может уйти основной вратарь Влаходимос

«Лилль» нацелен на голкипера «Бенфики» Одиссеаса Влаходимоса. Французы уже вступили в переговоры с футболистом, который стоит 12 миллионов евро.

«Лилль» как чемпион Франции выступит в группе Лиги чемпионов. «Бенфике» же предстоит пройти отбор.