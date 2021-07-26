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    В преддверии матчей со «Спартаком» из «Бенфики» может уйти основной вратарь Влаходимос

    «Лилль» нацелен на голкипера «Бенфики» Одиссеаса Влаходимоса. Французы уже вступили в переговоры с футболистом, который стоит 12 миллионов евро.

    «Лилль» как чемпион Франции выступит в группе Лиги чемпионов. «Бенфике» же предстоит пройти отбор.

    • В 3-м квалификационном раунде «Бенфика» встретится со «Спартаком». 1-й матч пройдет в Москве 4 августа.
    • 27-летний Влаходимос играет в Лиссабоне с 2018 года.
    • С командой он брал чемпионат Португалии.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    26.07.2021 22:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +24262

      Боцман59rus 1 час назад

      - против Спартака можно дублера выпускать и Москвичи сделают из него героя матча)))

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