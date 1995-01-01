Сапета и Козлов – в старте «Нижнего Новгорода» на дебютный матч Кержакова. Нобоа и Родригао выйдут у «Сочи»

В Сочах интересно будет на Воробьева посмотреть. А в НН и смотреть не на кого, одни чурки и шушера с футбольной помойки. Подставили Сашку, посунув всякий хлам!
Стали известны стартовые составы «Нижнего Новгорода» и «Сочи» на заключительный матч 1-го тура РПЛ.
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Гогличидзе, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Сапета, Шарипов, Калинский, Галаджан, Балай.
«Сочи»: Заболотный, Маргасов, Прохин, Барац, Родригао, Заика, Терехов, Бурмистров, Цаллагов, Нобоа, Воробьeв.
- Начало встречи – в 19:00 мск.
- Эта игра станет дебютной в РПЛ для Александра Кержакова на посту главного тренера «Нижнего Новгорода».