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    Сапета и Козлов – в старте «Нижнего Новгорода» на дебютный матч Кержакова. Нобоа и Родригао выйдут у «Сочи»

    Стали известны стартовые составы «Нижнего Новгорода» и «Сочи» на заключительный матч 1-го тура РПЛ.

    «Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Гогличидзе, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Сапета, Шарипов, Калинский, Галаджан, Балай.

    «Сочи»: Заболотный, Маргасов, Прохин, Барац, Родригао, Заика, Терехов, Бурмистров, Цаллагов, Нобоа, Воробьeв.

    • Начало встречи – в 19:00 мск.
    • Эта игра станет дебютной в РПЛ для Александра Кержакова на посту главного тренера «Нижнего Новгорода».

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    Источник: сайт РФС

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11836

      paracetamol 2 часа назад

      В Сочах интересно будет на Воробьева посмотреть. А в НН и смотреть не на кого, одни чурки и шушера с футбольной помойки. Подставили Сашку, посунув всякий хлам!

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      Рейтинг: +3346

      Алехсбургер. 2 часа назад

      Бл..,испереживался)
      всё-таки схватка двух фармов.
      ))
      Пусть лучше Прохин,чем Кержаков.
      1-2

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