Сайманов: «Таких людей, как Слуцкий, я не встречал. Многогранная личность: он поет, он все знает»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался о личности своего главного тренера Леонида Слуцкого. Он считает подчиненного многогранной личностью.

«Такой тренер... Многогранная личность. Он поет, он все знает. Я таких людей не встречал», – сказал директор «Рубина».