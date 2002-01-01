Сайманов: «Таких людей, как Слуцкий, я не встречал. Многогранная личность: он поет, он все знает»

_ он поет, только когда все знает, на каждом углу причем, а когда всирается со сборной, или ЦСКА, сразу режим языка в жопу...
Хотя справедливости ради, стоит отметить, что от него прозвучал единственно адекватный комментарий, касательно прошедшего матча)))
Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался о личности своего главного тренера Леонида Слуцкого. Он считает подчиненного многогранной личностью.
«Такой тренер... Многогранная личность. Он поет, он все знает. Я таких людей не встречал», – сказал директор «Рубина».
- Накануне в 1-м туре РПЛ «Рубин» победил «Спартак» (1:0).
- Слуцкий работает в Казани с 2019 года.
- До этого он тренировал в Европе.