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    Сайманов: «Таких людей, как Слуцкий, я не встречал. Многогранная личность: он поет, он все знает»

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался о личности своего главного тренера Леонида Слуцкого. Он считает подчиненного многогранной личностью.

    «Такой тренер... Многогранная личность. Он поет, он все знает. Я таких людей не встречал», – сказал директор «Рубина».

    • Накануне в 1-м туре РПЛ «Рубин» победил «Спартак» (1:0).
    • Слуцкий работает в Казани с 2019 года.
    • До этого он тренировал в Европе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 12:07
    Комментарии2
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      Рейтинг: +24182

      Боцман59rus 2 минуты назад

      _ он поет, только когда все знает, на каждом углу причем, а когда всирается со сборной, или ЦСКА, сразу режим языка в жопу...
      Хотя справедливости ради, стоит отметить, что от него прозвучал единственно адекватный комментарий, касательно прошедшего матча)))

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      Рейтинг: +1157

      Хейтер Аларм 1 час назад

      Я тоже пою, ну и что?)

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