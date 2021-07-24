Мальчик выбежал на поле во время матча «Боруссия» Д – «Атлетик» и взял автограф у Холанда

Во время товарищеского матча между дортмундской «Боруссией» и «Атлетиком» на поле вышел несовершеннолетний болельщик. Он взял автограф у форварда немцев Эрлинга Холанда.

Затем мальчик с помощью сотрудника службы безопасности покинул поле.

Баски победили со счетом 2:0.

Матч прошел в швейцарском Санкт-Галлене.

Евросезон стартует в августе.