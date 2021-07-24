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    Мальчик выбежал на поле во время матча «Боруссия» Д – «Атлетик» и взял автограф у Холанда

    Во время товарищеского матча между дортмундской «Боруссией» и «Атлетиком» на поле вышел несовершеннолетний болельщик. Он взял автограф у форварда немцев Эрлинга Холанда.

    Затем мальчик с помощью сотрудника службы безопасности покинул поле.

    • Баски победили со счетом 2:0.
    • Матч прошел в швейцарском Санкт-Галлене.
    • Евросезон стартует в августе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Okko Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6808

      playsh 37 минут назад

      Нахалёнок,понимаешь...Молодец,наглость второе счастье.

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