Мальчик выбежал на поле во время матча «Боруссия» Д – «Атлетик» и взял автограф у Холанда

Нахалёнок,понимаешь...Молодец,наглость второе счастье.
Во время товарищеского матча между дортмундской «Боруссией» и «Атлетиком» на поле вышел несовершеннолетний болельщик. Он взял автограф у форварда немцев Эрлинга Холанда.
Затем мальчик с помощью сотрудника службы безопасности покинул поле.
- Баски победили со счетом 2:0.
- Матч прошел в швейцарском Санкт-Галлене.
- Евросезон стартует в августе.
Я пришeл сюда посмотреть матч и взять автограф у Холанда. И как видите, матч я уже посмотрел.Самое милое видео товарищеского матча «Боруссия» – «Атлетик». pic.twitter.com/1F0ndyQOGl— Okko Спорт (@OkkoSport) July 24, 2021