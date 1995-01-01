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    «Спартак» сыграет против «Рубина» в белой форме

    «Спартак» определился с формой на матч первого тура РПЛ против «Рубина». Спартаковцы сыграют в белом комплекте.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в Казани, которая начнется в 20:00 по Москве.

    • Это будет дебютный матч РПЛ для главного тренера «Спартака» Руя Витории.
    • «Рубин» не побеждает «Спартак» в Казани с 2014 года.
    • На предсезонном турнире Кубок Париматч Премьер «Спартак» разгромил «Рубин» со счетом 4:0.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 18:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9952

      Литейный4 2 часа назад

      Как у покойников в белых тапочках. Знают, что разгром не избежать. Это ведь не товарняк. Гыгыгы

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