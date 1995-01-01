«Спартак» сыграет против «Рубина» в белой форме

Как у покойников в белых тапочках. Знают, что разгром не избежать. Это ведь не товарняк. Гыгыгы
«Спартак» определился с формой на матч первого тура РПЛ против «Рубина». Спартаковцы сыграют в белом комплекте.
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в Казани, которая начнется в 20:00 по Москве.
- Это будет дебютный матч РПЛ для главного тренера «Спартака» Руя Витории.
- «Рубин» не побеждает «Спартак» в Казани с 2014 года.
- На предсезонном турнире Кубок Париматч Премьер «Спартак» разгромил «Рубин» со счетом 4:0.