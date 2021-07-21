Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Вест Хэм» возобновил интерес к Кралу, но не станет платить за него больше 20 миллионов

    Полузащитник «Спартака» Алекс Крал может продолжить карьеру в АПЛ.

    По информации Football Insider, «Вест Хэм» возобновил интерес к 23-летнему футболисту и продолжает вести переговоры со «Спартаком».

    Лондонский клуб не станет платить за Крала больше 20 миллионов фунтов. Эту сумму «Спартак» требовал за футболиста перед Евро-2020.

    «Вест Хэм» убежден, что сейчас игрока можно подписать за более низкую сумму. В клубе остались разочарованы его игрой на турнире.

    • В минувшем сезоне Крал сделал 5 ассистов в 30 матчах.
    • Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2024 года.

    Источник: Football Insider

    Ресурс специализируется на эксклюзивных новостях британского футбола. Аудитория в твиттере – более 49 тысяч подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.07.2021 16:25
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10454

      ivany4 21 июля 2021, 19:46

      Странные ребята.)) В клубе остались разочарованы его игрой, но 20-ку дают.
      Тогда подождем немного, до 25 лет, пока он играть научится, тогда и поторгуемся.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18116

      житель СПб 21 июля 2021, 19:21

      Надо не забывать. что 20 млн фунтов - это примерно (?) 23 млн. евро. То есть - вполне приличная сумма. Надо определяться стратегически - вообще то, он и для Чемпионата (чемпионства?!) нужен. Но если он вне планов - надо продавать срочно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 21 июля 2021, 19:04

      Ну раз разочарованы тогда ну..й пусть идут, а нам он ещё пригодится...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      КНФ 21 июля 2021, 17:39

      Берите пока не поздно , а то Руй научит его играть тогда у вас денег не хватит его купить

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 21 июля 2021, 17:33

      Значит пусть идут лесом

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Mityai90 21 июля 2021, 17:31

      Ну не стоит он таких денег.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20971

      Persona_non_Grata 21 июля 2021, 17:31

      Ну за 20 наверное можно и отдать , но не меньше - чемпионат на носу и игры ЛЧ , а он все - таки игрок основного состава , даже не знаю - пусть Федун решает )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 21 июля 2021, 17:13

      20 млн за бревно надо радоваться и продавать

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2025

      jek718875 > Skull_Boy 21 июля 2021, 19:25

      Он не бревно, а полено, кто бревно все знают...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 21 июля 2021, 17:12

      Надо отдавать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28519

      JTherry 21 июля 2021, 17:07

      если у Вест Хэма есть интерес к Кралу, то заплатят столько, на сколько договорятся, если интерес надуман агентом, то будут торговаться, и вряд ли заплатят требуемую сумму...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11