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  • «Вест Хэм» возобновил интерес к Кралу, но не станет платить за него больше 20 миллионов

«Вест Хэм» возобновил интерес к Кралу, но не станет платить за него больше 20 миллионов

21 июля 2021, 16:25
17

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал может продолжить карьеру в АПЛ.

По информации Football Insider, «Вест Хэм» возобновил интерес к 23-летнему футболисту и продолжает вести переговоры со «Спартаком».

Лондонский клуб не станет платить за Крала больше 20 миллионов фунтов. Эту сумму «Спартак» требовал за футболиста перед Евро-2020.

«Вест Хэм» убежден, что сейчас игрока можно подписать за более низкую сумму. В клубе остались разочарованы его игрой на турнире.

  • В минувшем сезоне Крал сделал 5 ассистов в 30 матчах.
  • Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2024 года.

Источник: Football Insider

Ресурс специализируется на эксклюзивных новостях британского футбола. Аудитория в твиттере – более 49 тысяч подписчиков.

Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Спартак Вест Хэм Крал Алекс
Комментарии (17)
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slavа0508
1626876269
20 лямов фунтов нормально учитывая что купили за 12 лямов евро почти двойная цена
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Alex Flash
1626876723
Надо отдавать
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Skull_Boy
1626876794
20 млн за бревно надо радоваться и продавать
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Persona_non_Grata
1626877874
Ну за 20 наверное можно и отдать , но не меньше - чемпионат на носу и игры ЛЧ , а он все - таки игрок основного состава , даже не знаю - пусть Федун решает )))
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Mityai90
1626877910
Ну не стоит он таких денег.
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Hektor 84
1626877985
Значит пусть идут лесом
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КНФ
1626878344
Берите пока не поздно , а то Руй научит его играть тогда у вас денег не хватит его купить
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АртурZaСМ
1626883486
Ну раз разочарованы тогда ну..й пусть идут, а нам он ещё пригодится...
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житель СПб
1626884494
Надо не забывать. что 20 млн фунтов - это примерно (?) 23 млн. евро. То есть - вполне приличная сумма. Надо определяться стратегически - вообще то, он и для Чемпионата (чемпионства?!) нужен. Но если он вне планов - надо продавать срочно.
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ivany4
1626885972
Странные ребята.)) В клубе остались разочарованы его игрой, но 20-ку дают. Тогда подождем немного, до 25 лет, пока он играть научится, тогда и поторгуемся.
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