«Вест Хэм» возобновил интерес к Кралу, но не станет платить за него больше 20 миллионов

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал может продолжить карьеру в АПЛ.

По информации Football Insider, «Вест Хэм» возобновил интерес к 23-летнему футболисту и продолжает вести переговоры со «Спартаком».

Лондонский клуб не станет платить за Крала больше 20 миллионов фунтов. Эту сумму «Спартак» требовал за футболиста перед Евро-2020.

«Вест Хэм» убежден, что сейчас игрока можно подписать за более низкую сумму. В клубе остались разочарованы его игрой на турнире.