«Вест Хэм» возобновил интерес к Кралу, но не станет платить за него больше 20 миллионов

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал может продолжить карьеру в АПЛ.
По информации Football Insider, «Вест Хэм» возобновил интерес к 23-летнему футболисту и продолжает вести переговоры со «Спартаком».
Лондонский клуб не станет платить за Крала больше 20 миллионов фунтов. Эту сумму «Спартак» требовал за футболиста перед Евро-2020.
«Вест Хэм» убежден, что сейчас игрока можно подписать за более низкую сумму. В клубе остались разочарованы его игрой на турнире.
- В минувшем сезоне Крал сделал 5 ассистов в 30 матчах.
- Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2024 года.
Источник: Football Insider
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