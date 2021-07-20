Михаил Кержаков: «Думал об уходе из «Зенита» в 2018-м, когда вместо Манчини пришел Семак»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, что мог покинуть клуб в 2018 году.

– Хотя бы раз за время карьеры чувствовал, что потерял мотивацию?

– Не знаю почему, но ни разу. Где-то внутри всегда было чувство, что у меня еще будет шанс именно в «Зените».

Я думал об уходе в 2018-м, когда вместо Манчини пришел Семак. У меня оставался год контракта, в команде были Лунев и Лодыгин, так что думал об аренде – ну а через год и о полноценном уходе.

Потом ушел Лодыгин. Первый золотой сезон я почти полностью просидел в запасе, ну а потом ситуация изменилась.