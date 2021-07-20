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    Михаил Кержаков: «Думал об уходе из «Зенита» в 2018-м, когда вместо Манчини пришел Семак»

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, что мог покинуть клуб в 2018 году.

    – Хотя бы раз за время карьеры чувствовал, что потерял мотивацию?

    – Не знаю почему, но ни разу. Где-то внутри всегда было чувство, что у меня еще будет шанс именно в «Зените».

    Я думал об уходе в 2018-м, когда вместо Манчини пришел Семак. У меня оставался год контракта, в команде были Лунев и Лодыгин, так что думал об аренде – ну а через год и о полноценном уходе.

    Потом ушел Лодыгин. Первый золотой сезон я почти полностью просидел в запасе, ну а потом ситуация изменилась.

    • Кержаков – воспитанник «Зенита».
    • На его счету 63 матча и 59 пропущенных голов.
    • С командой голкипер выиграл 10 трофеев.

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    Источник: Sports.ru

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    20.07.2021 20:59
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