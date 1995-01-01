«Создаем команду-победителя»: тренер «Спартака» Витория опубликовал пост на русском языке

Главный тренер «Спартака» Руй Витория выложил пост в инстаграме после победы своей команды в Кубке Париматч Премьер.

«Мы готовы, мотивированы и создаем команду-победителя! Сосредоточены на своих целях, у нас ещe много работы», – написал португалец на русском языке.