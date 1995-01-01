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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    «Создаем команду-победителя»: тренер «Спартака» Витория опубликовал пост на русском языке

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория выложил пост в инстаграме после победы своей команды в Кубке Париматч Премьер.

    «Мы готовы, мотивированы и создаем команду-победителя! Сосредоточены на своих целях, у нас ещe много работы», – написал португалец на русском языке.

    • «Спартак» выиграл все три матча Кубка Париматч Премьер с общим счетом 13:1.
    • В РПЛ команда стартует 24 июля игрой против «Рубина».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Руя Витории

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    Сегодня, 08:18
    Комментарии23
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      Рейтинг: +8652

      alp 16 секунд назад

      чем сильнее соперники тем сильнее лига.. главное, чтобы, как это обычно у спартака бывает, слова не разошлись с делом.

      0
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      Рейтинг: +3264

      general.lizyukov 3 минуты назад

      И новый пильный сезон объявляется открытым ))) Следите за пильщиками, они пилят быстро, ловко и умело, сказывается многолетний опыт.
      Заложусь: сперва затребует купить новых игроков, штук 5-6 минимум.

      0
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      Рейтинг: +87521

      zigbert 1 час назад

      Трудно создать команду высокого класса за короткий срок. Было бы неплохо если Витория справится с этой задачей.

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      Рейтинг: +65

      evgeniy.slam 3 часа назад

      Как тошнит уже.. Стоит спартаку выиграть пару матчей, так из зо всех щелей о них новости. Везде лезут. Как проигрывают всё подряд, так что то тишина

      0
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      Рейтинг: -281

      Спартач80 > evgeniy.slam 3 часа назад

      В твоей тухлой конюшне как то по другому?

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      Рейтинг: +1608

      Январь 59 4 часа назад

      Начало сезона уже на этой неделе. Если Спартак сможет реально бороться за золото, буду аплодировать . если опять с адмирресурсом давить конкурентов, то это будет уже не интересно.

      0
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      Рейтинг: -281

      Спартач80 > Январь 59 3 часа назад

      Давить админресурсом?....Ты нас с бомжами перепутал...

      1
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      Рейтинг: +7055

      Cleaner 5 часов назад

      Победили, взяли Кубок, и хватит. Давайте дальше смешите болельщиков в чемпионате. Как привыкли за десятилетия...)

      0
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      Рейтинг: +5702

      Fusballer 5 часов назад

      Настрой хороший. Главное нужно понимать, что те же самые соперники, что были на кубке Париматч премьер, будут играть совершенно по-другому. Не говоря уже о других.

      0
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      Рейтинг: +3766

      mutabor0992 6 часов назад

      Руи тоже мне победитель...Давай делом занимайся,а не фигню неси.

      0
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      Рейтинг: +4548

      Ганнибал Лектор 6 часов назад

      В своё время Кононов тоже создавал команду-победителя, выигрывая столь "престижный" трофей. А потом... Пиджак...

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      Рейтинг: +10

      berty790 6 часов назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
      Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
      теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
      king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
      он, я бы его сейчас отблагодарил.

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