«Создаем команду-победителя»: тренер «Спартака» Витория опубликовал пост на русском языке

чем сильнее соперники тем сильнее лига.. главное, чтобы, как это обычно у спартака бывает, слова не разошлись с делом.
Главный тренер «Спартака» Руй Витория выложил пост в инстаграме после победы своей команды в Кубке Париматч Премьер.
«Мы готовы, мотивированы и создаем команду-победителя! Сосредоточены на своих целях, у нас ещe много работы», – написал португалец на русском языке.
- «Спартак» выиграл все три матча Кубка Париматч Премьер с общим счетом 13:1.
- В РПЛ команда стартует 24 июля игрой против «Рубина».