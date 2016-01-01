«Сочи» близок к покупке лучшего бомбардира «Оренбурга» Воробьева

круто! а вдруг заиграет как сам Зе Болотный и потом можно будет продать Краснодару за 20 млн.
Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев вскоре должен пополнить «Сочи». Клубы близки к договоренности.
23-летний игрок, чей контракт с «Оренбургом» действует до 2023 года, стоит 450 тысяч евро.
- В прошлом сезоне ФНЛ Воробьев стал лучшим бомбардиром «Оренбурга» (24 гола в 39 матчах).
- Воробьев – воспитанник «Краснодара».
- «Сочи» на следующей неделе проведет 1-й матч 2-го отборочного раунда Лиги конференций против азербайджанской «Кешли».