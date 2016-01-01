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    «Сочи» близок к покупке лучшего бомбардира «Оренбурга» Воробьева

    Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев вскоре должен пополнить «Сочи». Клубы близки к договоренности.

    23-летний игрок, чей контракт с «Оренбургом» действует до 2023 года, стоит 450 тысяч евро.

    • В прошлом сезоне ФНЛ Воробьев стал лучшим бомбардиром «Оренбурга» (24 гола в 39 матчах).
    • Воробьев – воспитанник «Краснодара».
    • «Сочи» на следующей неделе проведет 1-й матч 2-го отборочного раунда Лиги конференций против азербайджанской «Кешли».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13631

      Garrincha58 1 час назад

      круто! а вдруг заиграет как сам Зе Болотный и потом можно будет продать Краснодару за 20 млн.

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      Рейтинг: +66

      Soccerdealer63 2 часа назад

      ..."лучший бомбардир Оренбуога..."??
      Эх... бедные мы бедные...

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