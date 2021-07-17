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    Баринов получил травму в матче с «Зенитом»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов досрочно завершил матч за Суперкубок России против «Зенита» (0:3). Во втором тайме игрок сборной России получил травму.

    На 82-й минуте вместо Баринова вышел Сергей Бабкин. Характер травмы игрока станет известен позднее.

    • Баринов в прошлом августе получил травму, после которой пропустил несколько месяцев.
    • К Баринову есть интерес в Бундеслиге, сообщал Нобель Арустамян.
    • На следующей неделе стартует РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.07.2021 21:15
    Комментарии3
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      Рейтинг: +13631

      Garrincha58 5 часов назад

      кто то обещал раздеть Зенит, наглец противный игрочишка самомнение о себе как о звезде, а сам и до звездюльки не дотягивает.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8152

      житель СПб 18 часов назад

      Чудом и добром судьи красную не получил в матче - и вот Бог наказал... Пусть выздоравливает. Но так играть нельзя!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11673

      paracetamol 19 часов назад

      Костоломил, костоломил и сам травму получил... Это же надо же!

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