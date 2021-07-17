Баринов получил травму в матче с «Зенитом»

кто то обещал раздеть Зенит, наглец противный игрочишка самомнение о себе как о звезде, а сам и до звездюльки не дотягивает.....
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов досрочно завершил матч за Суперкубок России против «Зенита» (0:3). Во втором тайме игрок сборной России получил травму.
На 82-й минуте вместо Баринова вышел Сергей Бабкин. Характер травмы игрока станет известен позднее.
- Баринов в прошлом августе получил травму, после которой пропустил несколько месяцев.
- К Баринову есть интерес в Бундеслиге, сообщал Нобель Арустамян.
- На следующей неделе стартует РПЛ.