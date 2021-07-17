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    Мусаев, Хвича и Хакшабанович – в старте «Рубина»; Нобоа и Попов сыграют у «Сочи»

    Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Сочи» на матч третьего тура Кубка Париматч Премьер.

    «Рубин»: Дюпин, Мусаев, Нижегородов, Зуев, Самошников, Абильдгор, Шатов, Ин Бом, Хакшабанович, Кварацхелия, Деспотович.

    «Сочи»: Заболотный, Барач, Родриго, Юрганов, Заика, Цаллагов, Нобоа, Маргасов, Попов, Дуганджич, Бурмистров.

    • Матч пройдет на «Арене Химки».
    • Начало – в 16:00 мск.
    • У «Рубина» и «Сочи» по одной победе и поражению в двух турах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Рубина»

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    17.07.2021 15:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8152

      житель СПб 23 часа назад

      Очень хорошо смотрятся команды, но Сочи - просто здорово! Федотов - лучший тренер России, все больше в этом убеждаюсь.

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