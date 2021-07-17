Мусаев, Хвича и Хакшабанович – в старте «Рубина»; Нобоа и Попов сыграют у «Сочи»

Очень хорошо смотрятся команды, но Сочи - просто здорово! Федотов - лучший тренер России, все больше в этом убеждаюсь.
Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Сочи» на матч третьего тура Кубка Париматч Премьер.
«Рубин»: Дюпин, Мусаев, Нижегородов, Зуев, Самошников, Абильдгор, Шатов, Ин Бом, Хакшабанович, Кварацхелия, Деспотович.
«Сочи»: Заболотный, Барач, Родриго, Юрганов, Заика, Цаллагов, Нобоа, Маргасов, Попов, Дуганджич, Бурмистров.
- Матч пройдет на «Арене Химки».
- Начало – в 16:00 мск.
- У «Рубина» и «Сочи» по одной победе и поражению в двух турах.