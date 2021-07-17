Sport24: Рассказов останется в «Спартаке», Витория рассчитывает на него

Защитник Николай Рассказов, скорее всего, начнет сезон в «Спартаке».

По информации Sport24, уход 23-летнего футболиста не входит в планы московского клуба, несмотря на поиск усиления для правого фланга обороны.

Новый главный тренер команды Руй Витория рассчитывает на воспитанника.