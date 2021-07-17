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    Sport24: Рассказов останется в «Спартаке», Витория рассчитывает на него

    Защитник Николай Рассказов, скорее всего, начнет сезон в «Спартаке».

    По информации Sport24, уход 23-летнего футболиста не входит в планы московского клуба, несмотря на поиск усиления для правого фланга обороны.

    Новый главный тренер команды Руй Витория рассчитывает на воспитанника.

    • В прошлом сезоне Рассказов на правах аренды выступал за тульский «Арсенал».
    • Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2022 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    17.07.2021 08:58
    Комментарии9
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      Рейтинг: +20433

      slavutiq70 17 июля, 12:28

      Смотрю по товарнякам Витория всем даёт шанс , а как они этим воспользуются это уже дело игроков , надеюсь Витория подберёт боеспособную основу ,,,,

      5
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      Рейтинг: +28407

      oyabun 17 июля, 11:43

      На данный момент Рассказов вполне прилично выглядит. И с учетом жесткого лимита футболист с "правильным" паспортом.

      4
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      Рейтинг: +12396

      Persona_non_Grata > oyabun 17 июля, 14:09

      До травмы нормально играл , а вот потом посыпался , надеюсь что восстановился и подрос как футболист .

      3
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      Рейтинг: +134

      Solist345345 17 июля, 11:37

      Альтернативы ему нет, так как при схеме в 4 защитника, Мозес не актуален от слова "вообще". Даже если купят правого защитника, Рассказов хорош на замену уж точно.

      3
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      Рейтинг: +6686

      playsh 17 июля, 11:21

      Надо потерпеть,Рассказов однозначно вырастит в классного игрока,вот увидите.Будет типа Манфреда Кальца,кто помнит.Ну или как наш Владимир Сочнов,которого открыл великий Бесков.Потерпим-с.

      4
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      Рейтинг: +7144

      Alekxei Z. 17 июля, 11:17

      В перспективе Рассказов ПЗ # 2, всё логично.

      1
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      Рейтинг: +15858

      derrik2000 17 июля, 10:36

      Если правду писали о СРОЧНОМ поиске КЛАССНОГО ПРАВОГО защитника, да если ещё и НАЙДУТ, а потом - ПОДПИШУТ, то Рассказов - хороший вариант на подмену.
      Уж точно лучше Ещенко теперешнего, который даже при выходе на замену за 10 минут до конца матча умудряется порой "накосячить" так много, что вся защита Спартака столько за матч могла выдать "косяков". )))
      А Рассказов ничего так... старается...

      4
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      Рейтинг: +8399

      ivany4 17 июля, 09:31

      Если выбросит дурь из головы, поменяет своего агента, и начнет вкалывать и на тренировках и на поле, глядишь и получится из него хороший игрок.

      5
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      Рейтинг: +2334

      seth343 17 июля, 09:15

      Ну в принципе он последнюю игру провел неплохо.

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