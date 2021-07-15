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    «Рома» забила десять голов в дебютном матче Моуринью

    «Рома» провела товарищескую игру с клубом «Монтекатини», представляющим чемпионат Тосканы.

    Этот матч стал первым для Жозе Моуринью на посту главного тренера римской команды.

    «Рома» забила в ворота соперника десять безответных мячей.

    Борха Майорал оформил хет-трик, игрок «Монтекатини» забил автогол, также по разу отличились Карлес Перес, Джанлука Манчини, Риккардо Калафьори, Николо Дзаньоло, Никола Залевски и Амаду Диавара.

    Источник: Официальный твиттер «Ромы»

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    15.07.2021 21:48
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 16 июля 2021, 16:48

      И главное нашли нужную команду. Но все же приятно начинать с такого результата.

      2
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      Рейтинг: +790

      JI e x a 16 июля 2021, 14:33

      Тоскана - это, вообще, что такое?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +107

      rustrey 16 июля 2021, 09:55

      Ипануться достижение!!!)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 16 июля 2021, 09:45

      Зачем давать такую информацию, ведь она вообще ни о чем? Бомбардиру нечем заполнить страницу? Так дайте фейк очередной, а потом его опровержение. Народ набежит, он это любит.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +54699

      MaxRnD 15 июля 2021, 22:17

      Эта историческая победа будет навечно вписана золотыми буквами в скрижали итальянского футбола

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