«Рома» забила десять голов в дебютном матче Моуринью

«Рома» провела товарищескую игру с клубом «Монтекатини», представляющим чемпионат Тосканы.

Этот матч стал первым для Жозе Моуринью на посту главного тренера римской команды.

«Рома» забила в ворота соперника десять безответных мячей.

Борха Майорал оформил хет-трик, игрок «Монтекатини» забил автогол, также по разу отличились Карлес Перес, Джанлука Манчини, Риккардо Калафьори, Николо Дзаньоло, Никола Залевски и Амаду Диавара.